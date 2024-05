L’arma della gloria, Rete 4/ Trama e cast del western di Roy Rowland, oggi 28 maggio 2024

L’arma della gloria, cast del film diretto da Roy Rowland

Martedì 28 maggio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17,00, il film western del 1957 dal titolo L’arma della gloria: la pellicola è diretta dal regista Roy Rowland, che aveva esordito sul grande schermo nel 1943 con il lungometraggio L’angelo perduto. Le musiche hanno invece la firma del compositore statunitense Jeff Alexander, che aveva già lavorato con il regista in Senza scampo (1954) e Quegli anni selvaggi (1956).

Il protagonista del film L’arma della gloria è interpretato dall’attore britannico Stewart Granger, diventato famoso per aver lavorato al fianco di John Wayne e Capucine in Pugni, pupe e pepite (1960). Al suo fianco la splendida Rhonda Fleming, ricordata come la Queen of Technicolor per i suoi strepitosi capelli rossi e che ha lavorato al fianco di Ugo Tognazzi in Una moglie americana di Gian Luigi Polidoro. Nel cast anche l’attore statunitense Chill Wills, che aveva già lavorato con Rowland nel 1943 in A Stranger in Town, e Jacques Aubuchon, che nel corso della sua carriera ha lavorato in 17 lungometraggi e oltre 100 produzioni per la televisione.

La trama del film L’arma della gloria: un pistolero pentito riacquista la fiducia della sua comunità

L’arma della gloria racconta le vicende di Tom Early, un ex fuorilegge tornato nella sua città natale dove viveva con la sua famiglia. Il proprietario dell’emporio è infastidito dalla presenza di Early poiché pensa che la bella Jo, che lavora nel negozio come commessa, stia flirtando con l’uomo.

Tornato nella sua vecchia tenuta, il protagonista visita la tomba di sua moglie, mentre suo figlio, un adolescente ancora molto immaturo, gli rinfaccia di averli abbandonati quando avevano più bisogno di lui.

Nel frattempo Jo inizia a lavorare presso la casa del protagonista come governante e, nonostante la corte serrata del giovane Early, si dimostra una ragazza di sani principi e non cede alle avance del ragazzo.

Wainscott però è sempre più risentito verso Tom e davanti a tutta la congregazione lo accusa di vivere con Jo “nel peccato”. Nel frattempo però l’arrivo di un gruppo di criminali armati, al soldo del crudele Grimsell, mette in pericolo gli abitanti della cittadina. Purtroppo Early non riesce ad arrivare in tempo e il predicatore viene ferito a morte, mentre anche suo figlio Tom Jr. è rimasto gravemente ferito.

Grazie ad una potente esplosione, il protagonista riesce a uccidere alcuni degli scagnozzi di Grimsell e gran parte del suo bestiame. Come in ogni buon western che si rispetti arriva dunque il momento della resa dei conti: grazie all’aiuto di suo figlio, Early riesce a sconfiggere lo spietato Grimsell e, finalmente riuniti in pace, tornano insieme al loro ranch.

