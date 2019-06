L’#arrogantechallenge contagia Bobo Vieri e Costanza Caracciolo/ Video, tormentone…

L’estate è ufficialmente iniziata e questa volta è l’#arrogantechallenge a mettere insieme i vip e le persone comuni e non a colpi di ghiaccio o di acqua gelata, ma questa volta è il ballo al centro della “prova”. A lanciare quello che potrebbe diventare un tormentone estivo è Irama che sulle note della sua canzone ha già conquistato Bobo Vieri e Costanza Coracciolo. I due si sono lasciati andare al ballo dell’estate direttamente dalla terrazza della loro casa di Milano e, manco a dirlo, in coppia, in vero stile veline e Striscia la Notizia. Chi segue la coppia conosce bene la loro intesa ma, soprattutto, la loro passione condivisa per il ballo e partecipare all’#arrogantechallenge non è solo la punta di un iceberg che presto potrebbe vedere altri vip scendere in campo. Al momento i due non hanno sfidato nessuno ma Irama ha voluto condividere il loro ballo sul proprio profilo Instagram dando il via a quella che potrebbe diventare una vera e propria catena di “eventi”.

L’#ARROGANTECHALLENGE DA IL VIA ALL’ESTATE

Dopo la partecipazione all’evento dell’Arena di Verona dei giorni scorsi e con la messa in onda su Rai1 dei Seat Music Awards siamo sicuri che la coppia formata da Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sarà la prima di una lunga serie, a chi toccherà nelle prossime ore? La sfida è aperta e potrebbe essere proprio il mondo del calcio a mettere insieme i primi, imperdibili, video. Insieme ai vip tante persone comuni in queste ore si stanno lanciando nell’#arrogantechallenge ma i loro video non sono ancora stati condivisi da Irama (con tanto di polemiche) ma nelle prossime ore potrebbe cambiare tutto. L’estate è iniziata…

Ecco il video di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo:





