IRAMA/ Video, Presto lascerà l’Italia: “vorrei andare a Miami” (Ballata per Genova)

Irama è uno dei tantissimi ospiti di “Ballata per Genova“, l’evento televisivo e di solidarietà in onda venerdì 14 giugno 2019 in diretta da piazzale Kennedy a Genova. Una serata di grande musica che vedrà salire sul palco anche il vincitore di Amici di Maria De Filippi tra gli indiscussi protagonisti del 2018. Con gli album “Plume” e “Giovani”, infatti, il cantante ha venduto più di 150mila copie senza dimenticare che ha partecipato con grandissimo successo al Festival di Sanremo 2019 con “La ragazza con il cuore di latte”. Per il cantante di Amici però è arrivato il momento di lanciare un nuovo singolo in vista dell’estate: si tratta di “Arrogante”, una canzone che ha tutte le carte in regola per diventare una nuova hit!

Irama: “Arrogante è una canzone leggera, che vuole far sognare e vivere l’estate”

Pochissimi giorni fa Irama è stato protagonista dei Seat Music Awards 2019 dove ha ricevuto diversi premi per le vendite dei suoi album. In quell’occasione ha presentato il nuovo singolo “Arrogante”, che ha definito così durante una lunga intervista rilasciata a Sky Tg “24: “Arrogante” è un pezzo che esce dall’unione di culture diverse, ma simili!”. Non solo, il cantautore ha anche sottolineato come il brano racchiuda una serie di significati e in particolare è legato ad una frase del pezzo. Si tratta di “Se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare”, che descrive così: “racconta come un rapporto, nonostante le insidie, regge, perché i sentimenti sanno andare oltre”. Il brano, manco a dirlo si candida a tormentone dell’estate 2019: “è una canzone leggera, che vuole far sognare e vivere l’estate” e non solo come precisa Irama: “l’arroganza può essere solo una maschera che usiamo e indossiamo per nascondere la nostra fragilità”.

Irama: “sogno di lavorare con Guccini e di trasferirmi a Miami”

Tra i prossimi impegni di Irama c’è sicuramente il #Giovanipersempretour, che lo vedrà protagonista dell’estate 2019. A Sky Tg 24 ha dato delle importanti anticipazioni: “ci saranno tante novità, ma la cosa più importante è che manterrà la musica dal vivo! Io non amo per nulla fare musica su basi, mi piace suonare veramente, ci tengo moltissimo a scegliere i miei musicisti e sono molto grato di avere degli artisti così forti al mio fianco”. Il cantautore, che ha scritto per tantissimi artisti della musica italiana, ha un sogno nel cassetto: “collaborare con i cantautori, mi piace moltissimo Francesco Guccini! Mentre un’artista che mi suscita molto interessa ultimamente è Vinicio Capossela, sarei proprio curioso di andare in studio con lui per vedere cosa ne esce, perchè è veramente forte!”. Non solo, il cantante starebbe anche valutando di andare in America per un breve periodo. Alla domanda “Dove vorresti vivere?”, infatti, ha risposto così: “A breve probabilmente andrò a vivere a Miami”.





