Larry Nassar, risarcite ginnaste abusate da ex medico/ Vittime di abusi ricevono 139 milioni (24 aprile 2024)

LARRY NASSAR, GINNASTE VITTIME DI ABUSI RISARCITE

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, è stato annunciato oggi e si legge sulla stampa, risarcirà per quasi 139 milioni di dollari tutte le ginnaste che sono stati vittime di abusi e aggressioni sessuali da parte di Larry Nassar (si parla di oltre 500 atlete di cui Nassar avrebbe abusato, un numero enorme). Un caso che qualche anno fa aveva fatto scalpore, negli Usa e non solo.

Nassar, ex medico della nazionale statunitense di ginnastica, era stato accusato per la prima volta nell’estate del 2015, presso l’ufficio del FBI di Indianapolis. All’epoca dei fatti, né il Federal Bureau né la federazione di ginnastica avevano preso in considerazione tali accuse: tra le presunte vittime di abusi sessuali anche Simone Biles, 4 ori olimpici e 23 mondiali oltre ad altre medaglie, insieme alle sue compagne Aly Raisman e McKayla Maroney.

LE ACCUSE DI SIMON BILES E IL RISARCIMENTO

“Sapevano benissimo che io ero abusata dal loro medico, lo sapevano da tempo” questa l’accusa della Biles. Nel 2017 Nassar è stato finalmente condannato, e così anche l’anno seguente: la sentenza ha previsto per lui due ergastoli. Il risarcimento sarà dunque di circa 139 milioni di dollari; due anni fa la Biles aveva chiesto addirittura un miliardo al FBI, il denaro che verrà elargito alle ginnaste è una risposta a chi lamentava come il Federal Bureau, appunto come abbiamo detto poc’anzi, non avesse svolto un’indagine adeguata, come si legge in un comunicato ufficiale emesso dal Dipartimento a stelle e strisce.

Va poi ricordato, a margine della vicenda e parlando ancora dell’ex medico condannato per abusi sessuali sulle sue ginnaste, che lo scorso luglio Larry Nassar è stato accoltellato in carcere, dove si trova anche per la condanna per possesso di materiale pedopornografico: in quel caso ha sofferto solo delle ferite marginali – la stessa cosa gli era accaduta cinque anni prima – e i medici sono stati in grado di stabilizzarlo. Se non altro adesso, anche se naturalmente non cancella il fatto, arriva questo risarcimento alle ginnaste, anche se forse non servirà a sanare la frattura anche nei confronti di FBI e federazione.











