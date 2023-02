“Lasciami” testo completo canzone dei Modà a Sanremo 2023/ Il veleno del male oscuro

I Modà tornano sul palco di Sanremo 2023 dopo 10 anni di assenza per portare un inedita canzone, Lasciami (qui sotto il testo completo)che parla di un tema molto delicato, che ha toccato molto da vicino recentemente proprio il frontman della band. Il pezzo dei Modà infatti sarà una ballad che affronta la tematica della depressione e di come uscire dal “male che avvelena la vita”.

MODÀ CON "LASCIAMI"/ A Sanremo 2023 non convincono: "Brano troppo noioso"

Kekko Silvestre aveva raccontato in un’intervista al Corriere della Sera di aver passato un momento drammatico, accentuato dal lockdown e dalla pandemia, durante il quale era in preda ad attacchi panico, ansia e depressione. Questa partecipazione a Sanremo dunque, non sarà solo occasione per mostrarsi di nuovo in forma musicalmente, ma anche per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della salute mentale.

Testo "Lasciami", canzone dei Modà Sanremo 2023/ Smarrirsi senza amore

“Lasciami” testo completo e significato della canzone dei Modà, Sanremo 2023

Analizziamo il testo completo del nuovo brano dei Modà, Lasciami: all’apparenza potrebbe sembrare una ballad d’amore, ma in realtà ha un testo introspettivo che racconta dei problemi di depressione e di come sia difficile uscire dai veleni di questo male. Introspettiva e delicata, con parole molto intense che sicuramente toccheranno il cuore del pubblico come: “È il primo giorno senza te… Ho bevuto il veleno e ho capito la parte peggiore di me…“. Sicuramente riportano alla mente esperienze dolorose che non si dimenticano con facilità, ma dalle quali si può uscire. Il testo completo di Lasciami vuole ripercorrere le sensazioni vissute durante quei momenti di difficoltà, con la speranza che presto si trasformino in “un bicchiere con dentro un ricordo“.

Le Vibrazioni/ Collaborazione inedita con i Modà. Da marzo il nuovo tour

Testo completo di “Lasciami” dei Modà a Sanremo 2023: il veleno del male oscuro

Vediamo quindi il testo completo della canzone “Lasciami“, l’inedito proposto dai Modà per l’edizione di Sanremo 2023.

Lasciami

Lasciami… ma regalami un giorno…

Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto…

Lasciami… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma fallo in silenzio… lasciami… ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte [peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Lasciami… ma regalami un sogno… lasciami… con la nostra canzone e un bicchiere con dentro un tramonto, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma non farmi capire… lasciami… col pudore di chi vuole piangere ore…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte [peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò mai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA