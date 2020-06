Latina, 28enne morto durante dieta/ Omicidio colposo? Prodotti dimagranti nel mirino

Pubblicità

Un giovane di 28 anni di Itri, Giuseppe Soscia, è morto nei giorni scorsi vittima di una crisi respiratoria che lo ha portato via la scorsa domenica mentre era in casa nel Comune in provincia di Latina. La procura di Cassino, come spiega Fanpage, ha aperto una inchiesta per fare luce sulla morte improvvisa del ragazzo, avvenuta tra le braccia del padre. Secondo quanto dichiarato dall’inviata del programma La Vita in Diretta, è stata aperta una inchiesta per omicidio colposo. In casa della vittima sono stati rinvenuti dei prodotti dimagranti che il ragazzo stava assumendo in quanto a dieta ed ora finiti sotto accusa. Inutili i tentativi dei soccorritori giunti prontamente sul posto: per il ragazzo 28enne, spirato tra le braccia del genitore, non c’è stato nulla da fare. Ad insospettire gli inquirenti sono stati i numerosi prodotti dietetici rinvenuti nell’abitazione. Giuseppe, a quanto appreso, oltre ad essere uno sportivo ed amante del ciclismo stava seguendo una dieta che prevedeva l’assunzione di prodotti della linea di un imprenditore non medico, comparso spesso in tv in diverse trasmissioni in qualità di ospite e fortemente criticato dalla comunità scientifica e dall’Autority.

LATINA, 28ENNE MORTO DURANTE DIETA: GIALLO SULLE CAUSE

Al momento non vi è alcuna conferma del fatto che i prodotti usati dal 28enne di Latina possano essere stati alla base del decesso improvviso ma sarà l’autopsia a fare nei prossimi giorni maggiore chiarezza sulle cause del decesso che ha sconvolto un’intera comunità. Pare che fino al momento in cui sono avvenuti i drammatici fatti che lo hanno poi portato alla morte, il ragazzo non avesse accusato alcun sintomo né segnale di malessere e che non avesse problemi particolari o patologie. La Procura di Cassino intanto ha avviato una necessaria indagine per spazzare via ogni dubbio e fare chiarezza definitiva sull’accaduto e in attesa dei risultati dell’autopsia non si potrà attribuire ovviamente la sua morte alla dieta che stava seguendo. Per il momento, dunque, tutto farebbe pensare ad una morte per cause naturali ma saranno le indagini in corso a fare ulteriore luce sulla fine drammatica e improvvisa di un giovane 28enne.



