Laura Boldrini, operazione riuscita/ “Bene l’intervento, ora una lunga salita”

E’ andato bene l’intervento chirurgico a cui è stata sottoposta l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini. Pochi giorni fa, dopo la querelle divenuta nota riguardanti le accuse della sua ex collaboratrice, la stessa esponente del Partito Democratico aveva spiegato che sarebbe finita sotto i ferri per un problema serio, e oggi ha postato dalla clinica dove è stata operata: “L’intervento è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del personale sanitario dell’ospedale a cui va la mia più profonda gratitudine. Dopo un passaggio in terapia intensiva mi hanno spostata in reparto. E qui è subito iniziata la riabilitazione, che nella fase post operatoria è una prova durissima perché a volte il dolore è veramente forte”.

Laura Boldrini racconta i primissimi passi svolti nelle ultime ore: “Ieri, con l’aiuto della fisioterapista, mi sono seduta sul bordo del letto e dopo, appoggiata ad un supporto, ho fatto un passo in avanti e uno indietro e poi mi sono seduta di nuovo. Una fatica mostruosa. Sembra un passaggio da niente, una cosa semplice e invece mi è sembrato tanto. E mi ha dato speranza”.

LAURA BOLDRINI, L’HASHTAG #FORZALAURA IN TENDENZA

Piccoli passi ma che hanno lasciato Laura Boldrini con un grande sorriso: “Ero così contenta, anzi eravamo contente, anche l’operatrice e la mia compagna di stanza mi hanno rivolto parole di incoraggiamento. È come quando per raggiungere un posto hai davanti una salita che non sai quando finisce: la devi percorrere e basta, a passo lento e determinato. Prima ti avvii, prima arrivi. Ieri sono partita e so che sarà lunga, perché recuperare ogni piccolo movimento che potrà restituirmi l’autonomia, costa fatica e dolore”. Laura Boldrini racconta di come al suo fianco vi siano tutti coloro che hanno espresso una parola, un augurio, che hanno postato un messaggio nei suoi confronti di pronta guarigione: “Mi sostiene in questa sfida – e mi sosterrà in futuro – l’affetto che ho ricevuto. La più importante delle risorse per combattere una malattia non è solo quella della determinazione personale, ma anche e soprattutto il non sentirsi soli, il continuare a percepirsi parte di una comunità, il mantenere i legami che hanno caratterizzato la nostra vita fino a quello spartiacque che, comunque, la malattia rappresenta. Perché c’è un prima e un dopo, inutile negarlo. Ed è quel prima che non si deve perdere, proprio nel momento in cui si è costretti a ripensarsi e ricostruirsi”. Quindi l’ex presidente della Camera si rivolge così al suo popolo: “A tutte e tutti coloro che hanno avuto per me un pensiero di sostegno e di affetto. A voi voglio dire una cosa sola: grazie”. Oggi l’hashtag #ForzaLaura è entrato in tendenza su Twitter e sono stati tanti coloro che hanno cinguettato in favore della nota politica italiana.

