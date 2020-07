Laura Castelli choc a Tg2Post/ “Ristoratori senza clienti dovranno cambiare mestiere”

Il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, è stata ospite nella serata di ieri presso la trasmissione di Rai Due, Tg2Post. Nell’occasione si è parlato della crisi economica causata dal coronavirus ed in particolare di quella di baristi e ristoratori. A riguardo, un gestore di un locale di Milano, si è lamentato dicendo: “I problemi che noi incontriamo sono molto pratici. Il calo dell’80% che stiamo vivendo è determinato dalla mancanza di clientela. Di giorno lo smart working ha tolto le persone dagli uffici che non escono più per andare a pranzare e la sera la gente esce soprattutto per passeggiare. Non abbiamo ricevuto aiuti sufficienti”. L’esponente grillino ha replicando sottolineando come il mercato post-covid sia attualmente cambiato “Questa crisi ha spostato domanda e offerta, le persone hanno cambiato il modo di vivere, e bisogna aiutare gli imprenditori dei nuovi business che sono nati in questo periodo. Certo che se una persona decide di non andare più al ristorante bisogna aiutare l’imprenditore a fare un’altra attività a non perdere l’occupazione e va sostenuto anche nella sua creatività, magari ha visto un nuovo business. Io credo che negare che questa crisi abbia cambiato la domanda e l’offerta in termini macroecronomici sia un errore. vanno aiutato le imprese, sposteremo le tasse”.

LAURA CASTELLI ATTACCA I RISTORATORI, BECHIS: “NON HO BATTUTO LA TESTA…”

Parole che sono state riprese dal quotidiano Il Tempo, che citando appunto la Castelli ha titolato stamane in prima pagina con la frase “Attacco ai ristoratori”. Come si può leggere nell’articolo a firma Franco Bechis, le parole dell’esponente dell’esecutivo sono state interpretate in tal modo “Se i ristoranti non hanno più clienti, debbono cambiare mestiere”. Una forzatura o forse no, ma secondo i colleghi della carta stampata il senso delle dichiarazioni della Castelli erano proprio quelle: “Siccome non c’è più domanda – scrive ancora Bechis – non avrebbe senso sostenere l’offerta, quindi cuochi, chef, camerieri e cassieri di trattorie, bar e ristoranti dovrebbero spremersi le meningi e inventarsi un’altra professione: il governo – possono esserne certi – li sosterrà”. Il giornalista de Il Tempo aggiunge, in risposta ad eventuali malelingue: “Non ho battuto la testa, gentili lettori. Ero in trasmissione”. Si attende ovviamente la replica della Castelli prima di giungere a conclusioni affrettate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA