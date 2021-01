Laura Chiatti, moglie Marco Bocci/ Dal like a Francesco Arca alla dedica al marito

Laura Chiatti è un volto noto del mondo della recitazione italiana ed è anche la bella moglie di Marco Bocci, colei che è riuscita a conquistarlo tanto da portarlo all’altare e fallo diventare padre in un solo anno. All’epoca l’attore veniva da una liason con Emma Marrone, conosciuta nei corridoi del serale di Amici, ma poi il gossip ci ha travolto lanciando la nuova coppia del cinema italiano che in poco tempo si è poi sposata accogliendo la nascita del figlio Enea, il primogenito che adesso ha sei anni. A lui ha fatto seguito il loro secondo figlio spesso protagonista con la coppia di video e foto su Instagram e nelle storie. Proprio sui social l’attrice è spesso protagonista tra momenti romantici con il suo amato marito e anche qualche piccolo movimento che ha incuriosito i fan, soprattutto nei giorni scorsi.

Laura Chiatti fa i complimenti all’ex Francesco Arca e al marito scrive: “Mi manchi..”

Ma cosa è successo? Laura Chiatti è “rea” di aver messo un like e aver lasciato un commento sotto la foto “hot” del suo ex, Francesco Arca. Chi li segue sa bene che adesso sono grandi amici e anche le loro famiglie si frequentano così come i loro figli, ed è proprio in nome di questo particolare rapporto, che la bella biondina si è lasciata andare ad un chiaro “Un capolavoro di Dio”. Naturalmente non mancano nemmeno i complimenti e le dediche al marito Marco Bocci che spesso ricambia con frasi e pensieri che fanno impazzire le sue fan. Proprio qualche settimana fa, lui era impegnato sul set e quindi lontano dalla famiglia, e quando lei gli ha dedicato un tenero “mi manchi”, lui ha subito risposto: “Amore mio @laurachiatti82 mi manchi da impazzire te”.



