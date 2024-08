Addio al nubilato, diretto da Francesco Apolloni

Una commedia esilarante del 2021 dal cast tutto al femminile, è quella che va in onda giovedì 15 agosto 2024, su Rai 2 alle ore 21. Il film è liberamente tratto dalla pièce teatrale di Francesco Apolloni che qui cura la regia cinematografica. Apolloni è conosciuto al grande pubblico per il successo de La verità, vi prego, sull’amore, mentre dopo Addio al nubilato, ha girato il sequel Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è.

Il cast è composto da un team di donne molto conosciuto dal grande pubblico: Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova, Antonia Fotares, Tecla Insolia, Jun Ichicawa e la mitica Loredana Bertè nei panni di se stessa.

La trama del film Addio al nubilato: un turbine di divertimento prima di una scoperta sconvolgente

Addio al nubilato è incentrato sulla grande amicizia di Linda, Eleonora, Vanessa e Akiko, compagne del liceo che si ritrovano dopo tanti anni per festeggiare il matrimonio di una di loro, Chiara, e vengono invitate a partecipare a un addio al nubilato che assume da subito dei connotati di mistero: la futura sposa non si presenta nel luogo dell’appuntamento, ma lascia alle sue amiche una serie di indizi che le porteranno in giro per la città come se stessero svolgendo una caccia al tesoro.

Giunte al termine dell’emozionante avventura, le ragazze si ritroveranno incredule nel cimitero dove spesso andavano da ragazze. Proprio in questo luogo scoprono la triste verità: Chiara è venuta a mancare due mesi prima per un cancro, proprio il giorno dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio. In realtà, lo scopo della ragazza era proprio quello di organizzare l’addio al nubilato per riunire le sue amiche, pur consapevole che la sua fine fosse vicina.