Laura Comaschi e Osvaldo Puoti/ I Fotonici favoriti per la vittoria finale de La Pupa e il Secchione

Fin dall’inizio de La pupa e il secchione show è stato chiaro a tutti che la coppia formata da Laura Comaschi e Osvaldo Puoti era una delle più forti. Non a caso infatti, i due, soprannominati I Fotonici, sono sempre tra i più votati durante le nomination. La motivazione è proprio perché sono molto forti e i compagni temono che possano vincere. La conduttrice manda in onda una clip in cui i vari concorrenti spiegano in modo più chiaro il motivo delle nomination: per alcuni è strategia poiché la coppia è molto forte, per altri invece è dovuto al fatto che non si impegnano abbastanza e che sono privi di contenuto.

Laura Comaschi vittima della gaffe di Barbara D'Urso/ "La Cremaschi è un'altra…"

In studio si verifica uno scontro tra Mila contro la coppia Comaschi-Puoti poichè, stando a quanto detto, se con gli altri si sono chiariti con Mila non c’è stato modo di parlare. Laura sottolinea inoltre di non avere nessun interesse a passare del tempo con Mila poiché non vuole conoscerla meglio. Nel corso della serata Laura si sottopone allo Zucca Quiz contro Mirko Gangitano e Mila Suarez. Entrambe le coppie ottengono quattro punti. Come nelle puntate precedenti, anche nella serata di martedì 29 Laura e Orlando hanno ricevuto diverse nomination, ossia da Alessio e Valentina e da Nicole e Ivan. La motivazione è sempre la medesima: vengono votati per strategia poiché sono una coppia molto forte e divertente. Non finiscono al Bagno di Cultura e proseguono l’esperienza a La pupa e il secchion show.

Laura Comaschi, la “fotonica” de La Pupa e il Secchione Show attaccata da Katia Fanelli

Laura Comaschi ha subito scatenato alcune polemiche a La Pupa e il Secchione Show. La ragazza forma con Osvaldo Puoti una coppia che è stata soprannominata “I Fotonici”. La cosa non ha fatto molto piacere all’ex di Temptation Island Katia Fanelli proprio perché prima di lei era stata battezzata dal popolo del web come “fotonica“. In un video sui social ha sottolineato: “Vedo che c’è una persona che imita il mio personaggio, mi copia palesemente una personalità che non ha”.

Al momento non c’è stata risposta da Laura che non sappiamo come l’abbia presa, con Katia che ha sottolineato: “Se lo crei da sola un personaggio“. Il pubblico si divide tra chi sta dalla parte di Katia e rivendica quel soprannome e chi invece punge l’ex Temptation sottolineando che non ha fatto molto in carriera per avere la pretesa di un nome che sia usato unicamente per lei.











