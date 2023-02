Laura e Gioia, moglie e figlia Kekko Silvestre/ Lui: “A mia figlia dico una cosa…”

Kekko Silvestre e il grande amore con Laura, sempre al suo fianco, anche quando…

Laura e Gioia sono la moglie e la figlia di Kekko Silvestre dei Modà. Il cantante è legatissimo alla sua famiglia e considera la sua compagna e la sua “principessa” i più grandi amori della sua vita. Con Laura, Kekko fa coppia fissa praticamente da sempre. Lei ha vissuto da vicino tutti gli alti e bassi dei Modà, godendosi il meritato successo di Francesco e del suo gruppo. Con grande umiltà e anche con capacità innegabili, Kekko e i componenti della band hanno toccato vette altissime del successo, con una serie di concerti sold-out in tutta Italia, negli stadi e poi in Europa. Senza dimenticare i record frantumati dai Modà con gli album più iconici, come ad esempio Viva i Romantici del 2011.

Come dicevamo, la moglie Laura è sempre stata accanto al cantante, supportandolo e spronandolo a credere nei propri sogni. Non a caso, diverse canzoni scritte da Kekko sono dedicate alla moglie Laura, come ad esempio il brano A Laura. Francesco d’altra parte non ha mai fatto mistero di essere molto legato alla sua famiglia e di provare un forte senso di gratitudine nei confronti di chi non lo hai mai ostacolato nel rincorrere la propria passione.

Kekko Silvestre e il rapporto speciale con la figlia Gioia: “Dev’essere libera di vivere la sua esistenza”

Kekko Silvestre e Laura sono diventati anche genitori della piccola Gioia, nel 2011. Una figlia tanto desiderata ed amata, arrivata proprio nel pieno del successo dei Modà. Oggi la ‘principessa’ di casa Silvestre è crescita, così come il legame con il papà. “…dico a mia figlia non solo di non commettere i miei stessi errori ma di vivere la vita più fuori possibile”, ha detto il leader della band. “È fondamentale per noi genitori trasmettere i valori ma devono essere liberi di vivere la loro esistenza. La vita è dentro noi stessi e a Gioia dico di non fare come me che mi sono chiuso dentro ma di vivere fuori le mura domestiche”, l’intervista riportata dal Fatto Quotidiano.

“Io sono pazzo di mia figlia e sono molto attento alla sua educazione, la accompagno sempre a scuola. Le ho insegnato di stare sempre dalla parte dei deboli e di proteggerli dai bulli. Non voglio che lei si aggreghi ai prepotenti, non lo tollererei per niente. Lei lo sa. Il bullismo nella vita reale come sul web non lo tollero”.











