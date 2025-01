Laura Efrikian e il matrimonio finito con Gianni Morandi: il retroscena

Nel corso della sua vita, Gianni Morandi, prima di trovare l’amore da incorniciare con Anna Dan, ha vissuto un matrimonio poi concluso con un’altra donna importante come Laura Efrikian. Una storia che è poi giunta al termine e nel corso degli anni la compagna di vita ormai passata del cantante di Monghidoro ha raccontato le sue versioni riguardo alla fine del matrimonio. Intervistata a Citofonare Rai2 di Simona Ventura e Paola Perego, Laura ha rivelato: “Ero la compagna di Gianni, sempre presente in tutte le fotografie, ma ignorata e dimenticata. Non ero io e non era la mia natura” ha confessato riguardo dunque ai problemi incontrati durante il matrimonio con il cantautore.

Una crisi si è innescata nel momento in cui la donna si è resa conto che non riusciva a ottenere in realtà lo spazio che riteneva giusto nella sua storia: “Noi avevamo avuto una crisi perché mi sentivo trascurata, c’era solo la musica” ha confessato Laura Efrikian riguardo al matrimonio con Gianni Morandi.

Laura Efrikian e la dedica per Gianni Morandi: “Resta una persona speciale”

Nonostante il loro matrimonio sia giunto al capolinea, Gianni Morandi e Laura Efrikian hanno ammesso di aver conservato un buon rapporto nel corso degli anni, con l’ex moglie dell’artista che ha rotto il silenzio qualche tempo fa sulla questione, ammettendo come il cantautore sia sempre una persona importante nella sua vita. “Lui ha qualcosa di speciale che si capisce guardandolo negli occhi” ha detto Laura che con il cantautore ha anche messo al mondo i tre figli Serena, Marianna e Marco, anche se la primogenita ha vissuto soltanto per poco tempo, vista la prematura scomparsa.

Poi la crisi, quel momento in cui Laura Efrikian iniziò a sentirsi messa al secondo posto dietro le priorità di Gianni Morandi, che aveva reso la musica sempre più centrale nella sua vita.