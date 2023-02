Laura Efrikian, ex moglie Gianni Morandi: perché è finita?/ “Diventò invivibile”

Laura Efrikian e Gianni Morandi, gioie e dolori in tredici anni d’amore, lei: “non si può scordare il primo amore”

Laura Efrikian è l’ex moglie di Gianni Morandi, nonché madre dei tre figli avuti dal cantante. Laura e Gianni sono rimasti insieme a lungo, sono infatti stati sposati dal 1966 al 1979. Insieme hanno condiviso gioie e dolori, come la morte della figlia Serena “che ha vissuto solo nove ore”, come raccontato dal cantante in un’intervista al Corriere della Sera per via di una grave crisi respiratoria. Per quanto riguarda la loro storia d’amore, l’ex moglie di Gianni Morandi ha speso parole al miele per il cantante, spiegando al Corriere del Veneto i motivi che hanno portato alla rottura e poi come il l loro rapporto d’amore si è trasformato in uno splendido legame di amicizia.

“Si dice che il primo amore non si scorda mai e a me è successo a vent’anni. Quest’amore lo ricordo così perché è stato così, non sarebbe potuto durare di più. È stato fantastico e lo abbiamo vissuto con grandissimo entusiasmo, come dei ragazzi anche più giovani della nostra età”, ha raccontato Laura Efrikian a proposito della relazione con Morandi.

Laura Efrikian, l’ex moglie di Gianni Morandi: finisce l’amore ma la stima e l’amicizia restano

Perché è finita tra Laura Efrikian è Gianni Morandi? Secondo l’ex moglie, ad un certo punto, la loro storia aveva perso slancio: “Il nostro amore è finito quando non c’era più l’enorme sentimento di appartenenza e così è diventato invivibile. Poi è diventato un rapporto di amicizia e anche l’amicizia è amore anche se meno coinvolgente“, le sue parole. I figli naturalmente sono stati e sono un collante importante nel loro rapporto: “Siamo stati sempre rispettosi e poi anche complici nell’educazione dei nostri figli”, ha spiegato Laura, che a Gianni Morandi dedica solo belle parole, definendolo un uomo di altri tempi. “E’ una persona che sa combattere e difendere le sue scelte. Uno che pareva fosse finito e invece è tornato più grande di prima”, ha detto l’ex moglie.

