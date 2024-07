Laura Efrikian, ex moglie Gianni Morandi: “Vittima di truffa da 5.000 euro”/ “Clonata la voce di mio nipote”

Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi, nonchè attrice ed annunciatrice, è stata intervistata stamane dal programma di Canale 5, Morning News. Si parlava delle truffe, sia quelle amorose, quanto quelle telefoniche e non solo, e proprio Laura Efrikian ha ammesso di essere stata fregata via telefono.

L’episodio si è verificato poco più di un anno fa, il mese di giugno del 2023, e l’ex moglie di Gianni Morandi è caduta nella rete dei criminali dopo che alcuni malintenzionati sono arrivati addirittura a clonare la voce del suo nipote, pur di farsi dare dei soldi raggirandola.

LAURA EFRIKIAN: “AD UN CERTO PUNTO MI E’ ARRIVATA UNA TELEFONATA…”

“Io ero a casa tranquilla, suona il telefono – ha spiegato – era mio nipote molto agitato che mi diceva che il papà aveva avuto dei problemi, mi spiega quindi il problema riguardante degli strumenti musicali per le serate, poi mi dice che papà aveva fatto un bonifico a questo signore ma che non l’avevano ancora ricevuto, di conseguenza il papà era prigioniero fino a quando non porta i soldi, quindi mi ha chiesto di dargli dei soldi per aiutare il padre”.

Laura Efrikian racconta di essere stata indotta a credere che chi parlava al telefono fosse veramente Jacopo, il nipote: “Io riconosco la sua voce e purtroppo era una voce clonata, non ho avuto alcun sospetto, assolutamente no”. Poi ha aggiunto: “Avevo un po’ di sospetto per il fatto che mio figlio potesse aver speso tanti soldi… lui una volta che ha la sua chitarra non ha bisogno di tante altre cose, però nel momento in cui te lo dice tuo nipote con questa paura nella voce, tu ci credi alla fine”.

LAURA EFRIKIAN: “QUEI 5.000 EURO ERANO PER L’AFRICA…”

Ma alla fine quanti soldi hanno portato via a Laura Efrikian? “Mi hanno portato via 5.000 euro – svela lei in diretta tv a Morning News – erano gli unici 5.000 euro che io tenevo in casa perchè erano i soldi che mi davano le persone per l’Africa perchè io dopo pochi giorni sarei dovuta partire per l’Africa dove da tanti anni aiuto le persone, e quindi erano doppiamente cari quei 5.000 euro perchè erano pronti per andare ad aiutare qualcun’altro”.

Laura Efrikian ha proseguito nel suo discorso dicendo: “loro non solo volevano quei soldi, ma siccome non bastavano mi hanno chiesto anche se avevo dei gioielli. Poi è intervenuto Jacopo che mi ha detto: ‘Nonna, possibile che non hai dei gioielli? Mi ricordo che avevi… no Jacopo, io i gioielli li ho venduti tutti”, ha risposto la donna al finto nipote, e lo stesso ha replicato: “Allora dai quello che puoi”. Laura Efrikian conclude la chiacchierata con Morning News dicendo: “Fu una cosa straziante”. Non è ben chiaro come sia finita la vicenda ma quasi sicuramente l’ex moglie di Gianni Morandi, come succede nella maggior parte di questi casi, non avrà più rivisto i suoi soldi, che spariscono solitamente in tempo zero.

