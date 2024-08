Laura Ferrato e Andrea Mirò, chi sono ex moglie e compagna del cantante

La vita di Enrico Ruggeri non ha regalato colpi di scena solo nel mondo musicale, visto che anche la vita sentimentale del cantante ne ha vissute diverse, le due donne più importanti della sua vita sono sicuramente Laura Ferrato e Andrea Mirò, con la prima l’artista ha vissuto una lunga storia d’amore che è poi culminata con la celebrazione del matrimonio nel 1986. Enrico Ruggeri e l’ex moglie Laura Ferrato si sono poi separati dopo otto anni di amore e la nascita del figlio Pico, all’anagrafe Pier Enrico.

Al termine della storia con la prima moglie Enrico Ruggeri ha ritrovato l’amore con l’attuale compagna Andrea Mirò, anch’essa musicista e indubbiamente la passione per le sette note non ha fatto che unire ancora di più la coppia, con la donna che ha accompagnato il cantante a molti importanti eventi della sua carriera, come per esempio i vari Festival di Sanremo a cui Enrico Ruggeri ha preso parte, dalla loro storia sono nati i due figli Federico Ugo nel 2005 e Eva Clara nel 2010. I due sono ancora oggi legati, ma anche i rapporti tra il cantante e la prima moglie sono ottimi, lei lavora nel settore della comunicazione anche se non ama particolarmente i riflettori.

Enrico Ruggeri e il rapporto con l’ex moglie e l’attuale compagna: “Dalla vita ho avuto tanto”

Enrico Ruggeri è estremamente grato alla vita per tutto quello che ha avuto e nel corso di una intervista concessa a Vanity Fair ha ammesso di essere stato fortunato, pensando al rapporto con l’ex moglie Laura Ferrato e poi Andrea Mirò: “Dal punto di vista personale ho avuto molto di più di quello che mi immaginavo, quando mi hanno fatto fare il primo disco speravo di farne almeno tre o quattro e di andare avanti fino ai trent’anni” ha raccontato l’artista milanese che vanta nel suo curriculum due vittorie al Festival di Sanremo, una nel 1987 e una nel 1993.

Allo stesso tempo però Enrico Ruggeri sa bene che il lavoro dei genitori è divenuto via via più complesso e ha riconosciuto che “saremo la prima generazione di genitori che lasceremo ai nostri figli un mondo peggiore di come l’abbiamo trovato” ha detto con amarezza l’artista sempre tra le colonne di Vanity Fair.