Laura Ferrato ed Elena Mirò, ex moglie e compagna Enrico Ruggeri/ “La passione..”

Sono Laura Ferrato ed Elena Mirò le due donne di Enrico Ruggeri, almeno quelle note. La prima è l’ex moglie del cantate mentre la seconda è la sua attuale compagna, la donna con la quale condivide vita privata e vita lavorativa ormai dal 1994. Oggi Enrico Ruggeri salirà sul palco del Concerto dell’1 maggio ma, a quanto pare, lo farà senza la sua musa. Ma cosa ne è stato della sua vita privata fino a questo momento? L’artista ha sposato nel 1986 la sua fidanzata di allora, il capo ufficio stampa Mediaset, e due anni dopo dal loro rapporto è nato il figlio Pier Enrico alias Pico. Purtroppo le cose non sono andate come previsto soprattutto quando nella vita di Enrico Ruggeri è arrivata Elena Mirò, cantante e musicista anche lei.

Laura Ferrato ed Elena Mirò, ex moglie e compagna Enrico Ruggeri, chi sono?

A quel punto Enrico Ruggeri ha lasciato la moglie nel 1994 e ha iniziato la sua relazione con l’attuale compagna. Nonostante tutto i due hanno mantenuto ottimi rapporti, forse un po’ burrascosi all’inizio, per amore del figlio Pico. Anche con la sua attuale compagna, Elena Mirò, Enrico Ruggeri ha avuto due figli Ugo Benedetto ed Eva Clara. I due stanno insieme ormai da vent’anni, tra tre, e non si sono mai lasciati. In questi anni il gossip non ha mai messo al centro la coppia per problemi di tradimenti o per presunte crisi e questo significa che forse il ‘colpo di testa’ di Ruggeri era dettato da amore vero.

