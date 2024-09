Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Mirò ed Enrico Ruggeri, il cantautore e conduttore che negli ultimi anni si è fatto conoscere ed apprezzare anche sul piccolo schermo. Andrea Mirò è la compagna di Enrico Ruggeri da tantissimi anni, visto che i due hanno cominciato a stare insieme nei primi anni ’90 e da allora non si sono mai separati condividendo così più di 30 anni di amore e passione per la musica. Proprio la musica ha permesso ai due artisti di conoscersi, frequentarsi ed innamorarsi e successivamente hanno anche collaborato insieme nella realizzazione di diversi dischi e brani.

Nonostante Andrea Mirò ed Enrico Ruggeri siano una coppia da più di 30 anni, i due non hanno mai pensato alla possibilità di sposarsi. Il motivo? Non è dato saperlo, salvo Andrea ed Enrico non l’abbiano fatto in gran segreto lontani da occhi indiscreti.

Andrea Mirò ed Enrico Ruggeri, un amore a tempo di musica

Ma chi è Andrea Mirò, la compagna di Enrico Ruggeri? Classe 1967, Roberta Mogliotti, questo il suo vero nome, è nata il 27 maggio a Rocchetta Tanaro, in provincia di Asti e sin da bambina si è appassionata al mondo della musica. Crescendo la passione per la musica è diventata sempre più forte portandola a diventare polistrumentista e direttrice d’orchestra fino alla grande occasione: il Festival di Castrocaro che vince con il brano “Pietra su Pietra” nel 1986. Successivamente arriva al Festival di Sanremo per ben quattro volte in gara: nel 1987 con Notte di Praga, nel 1988 con Non è segreto, nel 2000 con La canzone del perdono.

L’ultima partecipazione al Festival di Sanremo risale al 2003 e in quell’occasione ha partecipato proprio in coppia con il compagno Enrico Ruggeri con il brano “Nessuno tocchi Caino”. Non solo, a Sanremo ci è tornata anche nel 2002 e nel 2010 come direttrice d’orchestra per il compagno Enrico Ruggeri. Nel 2013 ha ricevuto il Premio Lunezia Doc 2013 per la qualità Musical-Letteraria delle sue canzoni.