Laura Fiandra, Alice, Margherita: moglie, figlie Tullio Solenghi/ Tra crudismo e yoga

Laura Fiandra è la moglie del celebre attore Tullio Solenghi. La compagna del simpatico comico genovese è anche un’affermata chef crudista, nonché un’appassionata di cucina e di medicina naturale. Per quanto riguarda la vita privata della classe 1949 non sappiamo moltissimo, perché è piuttosto restia ad avvicinarsi alle luci dei riflettori. Tuttavia, come accennavamo, sappiamo quali sono le sue passioni e l’ambito lavorativo in cui è impegnata. Nel 1994, la dolce metà di Solenghi ha creato un centro di medicina naturale, omeopatia, fiori di bach, osteopatia, medicina ayurvedica e yoga. Proprio in questo centro, ha cominciato a muovere i primi passi, intraprendendo percorsi spirituali ed etici e diventando felicemente vegana. Un sogno che Laura Fiandra coltivava già in tenera età, quando davanti ad un piatto di carne scoppiava in lacrime.

Tullio Solenghi e la cefalea acuta/ La nausea e il vomito: "Saltai le prove e..."

Laura Fiandra, moglie di Tullio Solenghi: l’amore per il suo lavoro e per le figlie Alice e Margherita

Laura Fiandra, la moglie di Tullio Solenghi, è diventata crudista nel 2013 e insieme a Marina Pucello ha fondato l’associazione “Naturalmente Crudo”, la cui mission resta tuttora la diffusione del veganesimo attraverso l’organizzazione di laboratori di cucina, eventi, showcooking ed una pagina social molto attivo dove pubblicare ricette, articoli e saggezza etica. Per quanto concerne la sua vita privata e sentimentale, come detto, è felicemente sposata con l’attore genovese Tullio Solenghi, da cui ha avuto le due figlie, Alice e Margherita. La coppia, una delle più solide del panorama televisivo, cerca di restare alla larga dalle luci dello spettacolo, almeno per quanto riguarda il proprio privato, allo scopo di salvaguardare la relazione dagli eventuali rumors legati al gossip.

