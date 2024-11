Tullio Solenghi e il primo incontro con Massimo Lopez: “Lavoravo con suo fratello Giorgio e…”

Una ventata di comicità entra con piacevole prepotenza nello studio de La Volta Buona grazie alla presenza di Tullio Solenghi e Massimo Lopez; ancora insieme a teatro anche per tenere viva la memoria di Anna Marchesini con la quale per anni hanno cavalcato il successo con ‘Il Trio’. L’intervista nel salotto di Caterina Balivo è stata condita da innumerevoli aneddoti e simpatici sketch, passando in rassegna ovviamente i momenti topici della loro carriera.

Chi è Massimo Lopez: dal successo col Trio alla malattia/ È fidanzato? "Non mi piace essere single ma…"

Parte subito Massimo Lopez, raccontando di un particolare aneddoto riguardante la sua famiglia. “Io ho 5 fratelli, mia madre voleva a tutti i costi una figlia ma non ci è riuscita; pensa che io mi sarei dovuta chiamare Veronica”. Proprio grazie ad uno dei fratelli dell’attore ha poi conosciuto Tullio Solenghi, come da lui raccontato: “Ho iniziato a fare teatro con suo fratello Giorgio che un giorno mi portò proprio a conoscere la sua famiglia”.

Tullio Solenghi, chi è: da ‘Il Trio’ a Ballando con le stelle nel 2020/ “La satira? Oggi è difficile…”

Massimo Lopez e Tullio Solenghi ricordano Anna Marchesini: “Un vulcano di energia…”

Risate a non finire con un aneddoto di Tullio Solenghi che, sempre a La Volta Buona, ha raccontato di aver ricevuto un regalo riciclato da parte di un personaggio famoso. “Riciclato un regalo sbagliato? Sì, al compleanno mi regalarono questa cosa dove però c’era scritto buon natale, da parte di chi? Non lo posso dire, è un personaggio famoso, uomo, un attore…”. Vani i tentativi di Caterina Balivo di scoprire l’identità della persona in questione, l’attore oltre agli indizi non ha rivelato l’identità del collega reo di aver riciclato il regalo di Natale.

Chi è Laura Fiandra, moglie di Tullio Solenghi: “Trasuda amore per tutti noi”/ Insieme da 50 anni

Non poteva poi mancare un tenero ricordo dedicato alla compianta Anna Marchesini che, proprio con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, ha vissuto da protagonista l’epopea de ‘Il Trio’. “La Marchesini era splendida, un vulcano, energia totale; quando scrivevamo insieme non si accontentava mai. Apprezzava ovviamente tutto, ma cercava sempre di più. Diceva: ‘Non può essere così facile’, le cose a volte infatti non andavano a buon fine perchè questo essere molto pignoli poteva anche portare a risultati non ottimali, ma il più delle volte andava benissimo”. Tullio Solenghi ha invece aggiunto: “Il suo talento era riuscire a giocare così tanto con la sua femminilità, era sbalorditiva”.

Massimo Lopez e il ‘sogno’ della mamma: “Il disco con Mina…”

Massimo Lopez ha avuto anche l’onore di condividere un’esperienza musicale con una vera e propria icona della musica, Mina. Tra l’altro, la mamma dell’attore sognava questa possibilità: “Mi diceva: ‘Sai quanto sarebbe bello se tu potessi cantare con lei’. Quando poi mi ha telefonato per incidere il disco sono impazzito, è stata un’emozione incredibile; sono andato a Lugano a registrare con lei per il disco. Poi mi ha invitato a casa sua a pranzo, nella sua cucina, è stata un’esperienza troppo emozionante”. L’attore ha non solo realizzato il sogno della mamma, ma è anche riuscito a metterla in contatto con la cantante: “Telefonai a Mina dicendole di questo sogno di mia madre e la convinsi a parlare con lei”.