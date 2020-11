Laura Fiandra, moglie Tullio Solenghi/ “Lei e le mie figlie, le uniche donne della..”

Laura Fiandra è la donna della vita di Tullio Solenghi. Insieme da quando erano giovanissimi, hanno affrontato tutto insieme, condividendo i successi di una carriera straordinaria e costruire una famiglia con la nascita delle figlie Alice e Margherita. “Ho scelto di fare questo mestiere perchè sapevo di avere a casa qualcuno che mi aspettava. Ogni volta che partivo, quando tornavo a casa c’era sempre Laura ad aspettarmi. Ci siamo conosciuti all’università. Siamo usciti, le ho offerto un caffè e non avevo una lira quindi me l’ha offerto lei”, ha raccontato a Ballando con le stelle 2020 ricordando gli inizi della sua storia d’amore con la moglie. “Quando abbiamo deciso di volere un figlio, siamo stati otto anni senza averne. Dopo otto anni abbiamo fatto domanda di adozione internazionale. Dopo due mesi è rimasta incinta di Alice e poi è arrivata Margherita. Si dice che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna. Io, quella grande donna, l’ho sempre avuta accanto e spero di averla ancora per tanti anni”, ha detto Solenghi a Ballando con le stelle.

TULLIO SOLENGHI, LA DEDICA ALLA MOGLIE LAURA FIANDRA

Quello tra Laura Fiandra e Tullio Solenghi è un grande amore che ha saputo affrontare anche la lontananza come ha raccontato lo stesso attore in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. «Quando eravamo giovani si andava in discoteca, ma erano altri balli. Per il resto ho sempre avuto una vita nomade, sono sempre stato un Ulisse, e, per fortuna, a casa c’era una Penelope ad aspettarmi». Attivo sui social, negli scorsi giorni, Solenghi si è lasciato andare ad una dolce dedica proprio per la moglie e le figlie Alice e Margherita. “Le uniche vere autentiche donne della mia vita“, ha scritto l’attore che oggi è un felice nonno.





