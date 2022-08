Laura Forgia e la dura esperienza dello stalking/ “È una vera violenza psicologica”

Laura Forgia: le parole su Carlo Conti e Giancarlo Magalli

Laura Forgia è stata una delle professoresse de L’Eredità. La conduttrice ha iniziato la sua esperienza in televisione proprio con Carlo Conti come ha raccontato durante un’intervista rilasciata a dilei.it. “La mia esperienza televisiva è iniziata con Carlo Conti. Anche solo osservarlo è una vera e propria perla da conservare. Mai sopra le righe, arriva a chiunque. Essenziale ma carismatico. Inoltre con lui è divertente lavorare! Io nella sua squadra mi sento a casa. Mi trasmette molta serenità” – ha detto la conduttrice. Non solo, successivamente la Forgia ha condiviso la conduzione de I Fatti Vostri anche con Giancarlo Magalli.

Una bella esperienza per la Forgia che ha rivelato: “Giancarlo Magalli è un fuoriclasse che di tv ne ha masticata tanta. Lavorare al fianco di Giancarlo è uno stimolo incredibile, ha un’ironia unica. Comunicativo al massimo, argomenta in modo chiarissimo anche temi cupi e non facili, e riesce ad essere coinvolgente fino alla fine. Con Giancarlo ho condiviso 290 dirette. Ed è stata una scuola pazzesca. Ho lavorato con due “pezzi forti” della tv italiana e mi considero molto fortunata. Nutro per entrambe un forte affetto e tanta stima”.

Laura Forgia vittima di stalking: “ho denunciato”

Non solo conduttore: Laura Forgia ha lavorato anche al cinema condividendo il set con mostri sacri come Michele Placido e Claudio Risi. Purtroppo la showgirl è stata vittima di stalking: “lui sapeva perfettamente dove lavoravo, a che ora finissi, poi ho saputo che veniva da Bergamo, tutti i giorni prendeva l’aereo. Ho raccolto tutti i dati possibili per dimostrare questa situazione ai carabinieri e ho denunciato. Dopo qualche giorno quella persona non l’ho mai più vista e io mi sono liberata di un incubo”.

La conduttrice ha avuto il coraggio di denunciare: “mi sono resa conto che intorno a loro c’era veramente tanta solitudine. E’ importante che le donne denuncino e visto che lo stalking è una vera e propria violenza psicologica, è importante che quelle donne abbiano un importante sostegno psicologico”.

