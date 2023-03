Laura Freddi choc: “Lanciai TV contro un mio ex”/ “Faceva feste con ragazze a casa nostra, mi tradiva”

Laura Freddi, rivelazione choc a Oggi è un altro giorno: “Ho lanciato una TV contro il mio ex”

Si parla di tradimento nello studio di Oggi è un altro giorno. Un’intervista fatta alle attrici Isabella Ferrari e Maya Sansa dà a Serena Bortone lo spunto per parlare di ‘corna’ ricevute e lo sguardo della conduttrice cade immediatamente su una disperata Laura Freddi. La showgirl, ormai affetto stabile del talk show di Rai Uno, ammette subito di conoscere bene la sensazione di essere tradita, avendola vissuta molte volte.

“Io sono stata molto tradita.” esordisce Laura Freddi in diretta, spiegando che “Una volta ho lanciato una televisione contro questo compagno del momento.” La confessione lascia basita la Bortone che chiede dunque alla showgirl ulteriori dettagli. Laura non li nega: Io abitavo a Milano all’epoca, feci un weekend a Roma e ho lasciato solo questo mio compagno. Ma non era così solo poverino, perché nel frattempo faceva feste con ragazze, amici…”

Laura Freddi, chi è l’ex che la tradiva in casa loro? Gli indizi

Laura Freddi non fa il nome di questo compagno che la tradì, rivelando però che al tempo lei aveva 27 anni e che si trattava di una persona non lontana dal mondo dello spettacolo. Scoprì di queste feste a casa sua quando “mi chiamò il fidanzato di questa ragazza che poi io conoscevo, perché lavorava nel mio mondo, e mi disse: ‘Guarda che a casa tua fanno delle feste, si divertono’. Tornai a Milano, andai a fondo sul problema, poi chiamai questa ragazza che io conoscevo, effettivamente lei ammise che, durante una di queste feste, lei e il mio compagno si erano ‘inguattati’ nella mia camera da letto.”

Questo fece infuriare Laura Freddi che reagì molto male: “Lui non negò, perché lo misi proprio di fronte all’evidenza. Fu brutto perché poi accadde nella casa in cui convivevamo, e la prima cosa che mi capitò davanti per la furia fu la TV. La presi e la lanciai contro, lui la scansò per fortuna perché si abbassò. Comunque distrussi tutta la camera da letto, poi feci le valige e me ne andai”.











