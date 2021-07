Laura Freddi: “Paolo Bonolis? Ecco perché è finita”/ “Non è stata questione d’amore”

Tra le coppie storiche dello spettacolo, ormai “scoppiate“, ce n’è una che ha fatto sognare tanti italiani ed è quella tra Paolo Bonolis e Laura Freddi. Il conduttore e la showgirl sono stati insieme dal 1990 al 1995 e i loro rapporti personali sono rimasti, anche dopo la rottura, molto buoni. Ma qual è stata la vera causa della rottura tra i due? Intervistata dal settimanale Di Più, è stata proprio Laura Freddi a chiarire che non è stata la fine di un sentimento a determinare la rottura tra i due. Queste le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Non è stata una questione d’amore: diciamo che non ci siamo trovati con i tempi. Però non ho nulla da recriminargli, anche perché parliamo di una vita fa: sono passati ventisei anni!”. A proposito di GF Vip: al programma di Alfonso Signorini parteciperà nelle vesti di opinionista anche Sonia Bruganelli, attuale moglie di Bonolis.

Laura Freddi e Paolo Bonolis: perché è finita?

Rispetto alla dolce metà del suo ex fidanzato, Laura Freddi ha confessato di non nutrire alcuna invidia o senso di rivalità. Le due hanno infatti un bel rapporto, ogni tanto si sentono e scherzano sull’uomo che è riuscito, in epoche diverse, a conquistarle. D’altronde a consentire questa spensieratezza dei rapporti è il fatto che tanto Laura Freddi quanto Sonia Bruganelli sono infatti realizzate dal punto di vista sentimentale: la Freddi è infatti legata al famoso fisioterapista della Nazionale di beach volley Leonardo D’freddi bAmico. Molto più complicata la situazione trovata da Laura ai tempi della relazione con il conduttore Mediaset: Paolo Bonolis era infatti reduce dal matrimonio finito con la psicologa americana Diane Zoeller, dalla quale ha avuto due figli, Martina e Stefano. Proprio questo sarebbe stato il motivo che ha portato alla rottura: Laura Freddi avrebbe infatti desiderato sposarsi e creare una famiglia con Paolo, quella famiglia che Bonolis già aveva.

