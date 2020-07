Laura Freddi sposa Leonardo D’Amico/ Bonolis e Sonia Bruganelli tra gli invitati!

Il 2021 è l’anno scelto da Laura Freddi per convolare a nozze col compagno Leonardo D’Amico. L’ex ragazza di Non è la Rai, dopo la nascita di sua figlia Ginevra, è pronta a coronare anche un altro sogno: quello del matrimonio. Sono dunque partiti i preparativi e, tra questi, anche la stesura della lista di invitati che, stando a quanto rivelato dalla stessa Laura, comprende anche il suo noto ex Paolo Bonolis. Ovviamente, assieme al noto conduttore, ci sarà anche sua moglie Sonia Bruganelli. “A settembre ci siamo ripromessi che ci vedremo tutti quanti insieme, con i nostri figli, per una bella rimpatriata.” ha raccontato Laura Freddi alle pagine del settimanale DiPiù in edicola questa settimana. “E poi Sonia è rimasta molto colpita da alcune mie idee lavorative. Le piacerebbe produrre qualcosa per la tv, legato al mondo dei bambini come le ho spiegato io.” ha sottolineato ancora l’ex gieffina.

Laura Freddi: “Inviterò Paolo Bonolis al mio matrimonio”

Laura Freddi ha tenuto infatti a sottolineare che con Sonia Bruganelli non esiste alcun tipo di rivalità, anzi. “Tra me e lei è nata una bella amicizia, è davvero una bella persona, una mamma straordinaria”, ha aggiunto. Laura è insomma davvero contenta che anche loro presenzieranno al suo matrimonio: “Sono davvero felice per Paolo, senz’altro un grande amore del mio passato e che ora è un grande amico. Inviterò entrambi al mio matrimonio, sarà una bellissima festa”, ha infine sottolineato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Non ci resta che attendere l’annuncio della data scelta per il lieto evento.freddi



© RIPRODUZIONE RISERVATA