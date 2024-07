Sonia Bruganelli in vacanza con Paolo Bonolis ma sta insieme ad Angelo Madonia?/ Silenzio rotto dal ballerino

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in vacanza insieme anche dopo la separazione

Nonostante si sono separati da più di un anno, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis scelgono di trascorrere molto tempo insieme per il bene dei loro figli Silvia, Davide e Adele. Gli ex marito e moglie, infatti, sono stati paparazzati da CHI a Formentera mentre si trovavano sull’isola insieme ad altri amici. Esempio lampante di famiglia allargata che ha trovato un proprio equilibrio, Paolo e Sonia stanno trascorrendo le vacanze in compagnia anche di Stefano Bonolis, primogenito del conduttore nato dalla relazione con la psicologa Diane Zoller, sua moglie ed il loro piccolo. Negli scatti compare anche il regista Roberto Cenci grande amico dell’ex coppia.

Dopo la rottura consensuale Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono rimasti molto uniti soprattutto per il bene dei loro tre figli e sono legati anche da motivi professionali visto che in comune gestiscono la società SDL. Nelle foto pubblicate dal magazine Chi appaiono affiatati, felici e sereni ma chi spera in un ritorno di fiamma deve mettersi il cuore in pace. L’imprenditrice e opinionista dell’Isola dei famosi 2024, infatti, sembra aver voltato pagina e qualcun altro ha preso posto nel suo cuore. Sono ormai usciti allo scoperto, infatti, Sonia Bruganelli e il suo nuovo fidanzato Angelo Madonia, ballerino e coreografo noto per essere uno dei maestri di Ballando con le stelle.

E mentre Sonia Bruganelli è in vacanza con l’ex marito Paolo Bonolis, Angelo Madonia ha rilasciato una lunga intervista a Novella2000 dove si è sbilanciato sul rapporto con l’imprenditrice. Da settimane infatti si rincorre il gossip di un presunto flirt tra i due ma, al di là di alcune paparazzate insieme prima alla festa dopo la finale dell’Isola dei famosi 2024 e poi al party di Simona Ventura e Giovanni Terzi, non hanno mai rilasciato delle dichiarazioni in merito. Adesso alla pagine del magazine diretto da Roberto Alessi Angelo Madonia ha confessato sibillino: “Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo”. Una conferma quindi, nonostante si lasci intuire che entrambi non hanno nessuna intenzione, per il momento, di accendere i riflettori su di loro per questioni di privacy, dato che hanno tutti e due figli da tutelare. Nel frattempo secondo gli ultimi rumors, pare che Sonia Bruganelli sarà nel cast di Ballando con le stelle 2024 ma non in coppia con Angelo Madonia…











