Laura Gianluca Susanna: moglie e figli Giampiero Galeazzi/ “Mi chiesero se ero matto”

Giampiero Galeazzi è un giornalista storico non solo per la categoria, ma anche per la sua famiglia. Non a caso i suoi due figli, Gianluca e Susanna, hanno deciso di seguire le sue orme. Lui si è specializzato proprio nel giornalismo sportivo e lavora principalmente per La7, mentre la figlia dopo alcune esperienza a Sky è sbarcata in Mediaset, dove ha lavorato con la redazione del Tg5 e di Verissimo. Non è molto quel che si sa della sua famiglia, anche perché Giampiero Galeazzi è sempre stato riservato riguardo la sua vita privata. Si spiega anche così il fatto che si sappia davvero poco della moglie Laura, nonostante fossero sposati da decenni.

Ma ciò è dipeso proprio da una scelta del giornalista e telecronista, che ha sempre voluto tenere i riflettori del mondo dello spettacolo lontani dal suo matrimonio. Ci è riuscito, visto che sono poche le informazioni sulla sua famiglia, ma nelle poche occasioni in cui ha parlato di sua moglie, Giampiero Galeazzi ha lasciato sempre trasparire il loro grande amore.

«Anche mia moglie Laura e i miei figli Gianluca e Susanna mi chiesero se ero diventato matto. Magari nei loro panni anche io avrei pensato le stesse cose», questo l’accenno che fece alla Gazzetta dello Sport ripercorrendo le tappe della sua carriera e soffermandosi sulla scelta di partecipare a Domenica In con Mara Venier, lasciando l’immagine del giornalista serio. Ma quella riservatezza che ha sempre caratterizzato la sfera famiglia di Giampiero Galeazzi, con cui lo stesso giornalista ha voluto proteggere la privacy della moglie Laura e dei figli Gianluca e Susanna si evince anche dalla scelta dell’ultimo saluto.

Roma, la sua città, ha deciso di permettere ai tanti affezionati di salutarlo allestendo la camera ardente nella sala della protomoteca del Campidoglio. Invece i funerali saranno celebrati in forma privata, un modo appunto per la moglie Laura e i figli Gianluca e Susanna si poter vivere il proprio profondo dolore per la morte del loro amato marito e padre in modo intimo.



