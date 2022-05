Laura Maddaloni lite con Luxuria all’Isola “Mi hai giudicata subito”/ “Proprio da te”

Laura Maddaloni attacca Vladimir Luxuria: “Mi hai dato dell’aggressiva”

Si scatena la lite in studio all’Isola dei Famosi 2022 tra Laura Maddaloni, appena rientrata dall’Honduras dopo la sua eliminazione, e Vladimir Luxuria. Più volte quest’ultima l’ha attaccata durante il gioco e oggi Laura è pronta a manifestarle tutto il suo malumore. “Ho voglia di dirti una cosa molto importante, io ci sono rimasta non male ma di più. – esordisce Laura in diretta; e spiega – Anche perché quando ho saputo di partecipare a questo programma e ho saputo che c’eri tu, io ero contenta. Io ti ho sempre stimata, ti sto parlando col cuore. Pensavo che la tua partecipazione fosse per me un valore aggiunto. Forse ci tenevo troppo a piacerti.”

Laura spiega dunque di esserci rimasta molto male di fronte agli attacchi di Vladimir: “Quando ho visto che dal primo giorno mi hai praticamente punzecchiata, ci sono rimasta male male male e sai perché? Perché da te che hai combattuto sempre contro l’ignoranza della gente che ti ha praticamente giudicata per la tua apparenza, tu hai fatto lo stesso con me, mi hai giudicata in un gioco, dandomi della persona aggressiva. Tu non sai niente di me! Forse hai dimenticato tutto del tuo passato!”

Vladimir Luxuria replica a Laura Maddaloni: “Hai fatto tutto tu”

Vladimir Luxuria non è affatto d’accordo e replica: “Non è vero che ho avuto un accanimento contro di te dall’inizio, tant’è che ti ho anche definito all’inizio una persona schietta perché all’inizio mi sembravi schietta. Poi, cara Laura, io non ho fatto niente, hai fatto tutto tu! – e tuona – Io giudico le persone per come si comportano all’Isola!”

