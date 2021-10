Laura Maddaloni/ Moglie e “complice” di suo marito Clemente Russo

Laura Maddaloni è la moglie del campione di pugilato italiano, europeo e mondiale Clemente Russo. Come il marito, anche la donna è una sportiva anche lei di uno sport da combattimento, il Judo. I due si sono conosciuti nel 2005 quando si trovavano entrambi in Spagna per una gara e solo due anni dopo sono convolati a nozze a Cervinera con una cerimonia fuori da tutti gli schermi andata in onda anche in televisione. Dopo le nozze, la famiglia Russo si è allargata con tre bambine Rosy, Jane e Janet.

La carriera sportiva di Laura Maddaloni è ricca di riconoscimenti sportivi e a differenza di altri membri della sua famiglia, come suo fratello Marco Maddaloni anche lui campione di Judo, ha preferito non partecipare mai a programmi televisivi tenendosi sempre distante dal mondo dello show preferendo vivere la sua vita tra allenamenti, competizioni e il ruolo di mamma e moglie.

Laura Maddaloni e le sue apparizioni in televisione

Nonostante Laura Maddaloni si sia tenuta sempre lontana dai programmi televisivi ha più volte partecipato a questi come complice di scherzi nei confronti di suo marito Clemente Russo o in trasmissioni e interviste che lo riguardavano in prima persona.

Laura Maddaloni, infatti, ha spesso partecipato come complice alle varie disavventure che hanno colpito suo marito come lo scherzo fattogli da Le Iene nel 2019 che vedeva la loro primogenita Rosy diventare un genio a causa di una medicina datagli dalla mamma o come lo scherzo che andrà in onda questa sera a Clemente Russo con la complicità anche delle loro tre figlie.

