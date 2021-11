Laura Marzadori e i disturbi alimentari “Non mangiavo più”/ “Mi sono fatta aiutare”

Tra i giurati di Prodigi, la trasmissione evento dedicata ai giovani talenti in onda su Rai1 mercoledì 17 novembre, c’è anche Laura Marzadori. Violinista talentuosa e fidanzata del musicista Eugenio Silvestri, in passato Laura ha rivelato di aver sofferto di disturbi alimentari. In un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, la musicista infatti raccontò: “Non mangiavo più. Tra i 16 e i 17 anni ho avuto diversi problemi. Mi sono fatta aiutare in una struttura, con l’aiuto dei miei genitori che mi sono stati sempre vicino”. Oggi oltre ad essere una bravissima violinista, primo violino alla Scala di Milano, Laura è anche un’influencer che conta su Instagram centinaia di migliaia di follower. Oggi ha 32 anni ma ne aveva soltanto 25 quando ha vinto appunto il concorso internazionale per primo violino del Teatro alla Scala di Milano, dove ancora oggi, quindi, continua il suo lavoro di musicista. Un grande talento per il quale si prospetta una carriera ricca di soddisfazioni.

PRODIGI LA MUSICA E' VITA 2021/ Diretta, Federica incanta Insinna: "farà l'attrice"

LEGGI ANCHE:

MARE FUORI 2/ Anticipazioni e diretta 17 novembre: Carmine appeso a un filoPRODIGI, CHI E' FILIPPO CAVOLINA?/ "Quando canto sono nel mio mondo. Mia nonna..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA