Laura Mattarella, chi è la figlia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella/ È ancora la First Lady

Trasloco sospeso per Sergio Mattarella: resta Presidente della Repubblica italiana. Questo vuol dire che la figlia Laura resta la First Lady. A sorpresa, perché il padre mesi fa aveva già preso in affitto una casa vicino a casa sua, segnale dell’intenzione di non replicare il mandato. Le cose sono andate diversamente. Nelle ultime ore è emerso un retroscena che riguarda proprio Laura Mattarella, uno dei tre figli del Capo dello Stato. Gli altri sono Bernardo Giorgio e Francesco. Ma Laura l’ha accompagnato in questi sette anni.

Anche lei era tra i motivi per i quali Sergio Mattarella aveva ripetutamente espresso la sua contrarietà alla rielezione. Lo rivela Repubblica, spiegando che voleva lasciare libera la figlia Laura, che ha svolto il ruolo di first lady con grande discrezione, ma voleva tornare alla propria professione di avvocato. I piani sono cambiati, dunque, a casa Mattarella in questi giorni così convulsi nei quali la classe politica non è riuscita a trovare un accorso su un nuovo Capo dello Stato.

LAURA MATTARELLA ANCORA FIRST LADY DEL PAPA’ SERGIO MATTARELLA

Laura Mattarella ha affiancato il padre durante gli eventi ufficiali, essendo lui rimasto vedovo della moglie Marisa Chiazzese nel 2012. Durante il settennato del padre, quindi, ha rinunciato alla sua professione, essendo avvocata amministrativa, per svolgere le tipiche funzioni di protocollo della consorte del Presidente della Repubblica. Sposata, ha tre figli. Il primo evento pubblicato a cui ha preso parte da first lady è il ricevimento per la Festa della Repubblica del 2015 nei giardini del Quirinale. Ma in questi sette anni ha svolto anche incontri autonomamente, come in occasione della visita in Vietnam. Sempre vicina al mondo del volontariato, è la prima tra le consorti e figlie dei presidenti della Repubblica italiana ad aver raggiunto gli Stati del Pacifico. Avvenne dopo la visita ufficiale degli Stati Uniti d’America. Con la pandemia Covid i viaggi si sono ridotti, infatti ha ripreso a viaggiare con il padre Sergio Mattarella nel luglio 2021 in Francia, ospiti del presidente francese Emmanuel Macron.

