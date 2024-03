Laura Morante è Alda Merini adulta nel film Folle d’amore/ “All’inizio avevo un po’ paura perché…”

L’attrice Laura Morante indossa i panni di Alda Merini nel film Folle d’amore: “Racconto una donna piena di poesia”

Laura Morante è la protagonista del film Folle d’amore, dove interpreta l’indimenticabile poetessa e scrittrice Alda Merini. L’attrice del Colibrì e di Un Altro Ferragosto, indossa i panni di Alda Merini nella fase adulta della sua vita. Una sfida che inizialmente ha creato un po’ di sana tensione nei pensieri di Laura Morante, forse intimorita dallo spessore del suo personaggio. “All’inizio avevo un po’ paura perché non solo è un personaggio reale”, ha confessato in una bella intervista rilasciata a Repubblica.

“E’ una persona che tutti ricordano, molto presente in televisione. La somiglianza fisica non è evidente, come imitatrice faccio abbastanza schifo e in più sono toscana, non milanese. E però Roberto Faenza (il regista, ndr) mi ha detto: cerco un’interpretazione, troveremo un modo”. Un modo è stato trovato, evidentemente. E l’attesa è alle stelle per la messa in onda, con Laura Morante che presta il suo volto all’indimenticata poetessa.

Laura Morante: “C’è una cosa di Alda Merini che mi ha colpito in modo particolare…”

Parlando di Alda Merini e dello studio del suo personaggio, Laura Morante ha raccontato tutto ciò che l’ha impressionata: “Mi aveva colpito che aveva un modo particolare di parlare, come se stesse sempre ascoltando una voce. È talmente vero questo che ci sono interviste che ti rimangono impresse, e in altre è una donna banale”.

“Quando non era ispirata, non sentiva la voce, improvvisamente quello che diceva non era così interessante. Prima di entrare in scena, ascoltavo le interviste”, continua Laura Morante. “E poi ho cercato di evocarla più che imitarla. Se l’interpretazione è riuscita, vuol dire che Alda Merini mi ha dato una mano. Avrà detto: “Aiutiamola ‘sta poverina”.

