Laura Pasqua, moglie Luigi Busà/ “Spero di farla gioire con una grande prova a Tokyo”

Laura Pasqua è la moglie di Luigi Busà, karateka italiano, specializzato nel kumite. Entrambi siciliani doc, si conoscono da bambini sul tatami: i padri, ora entrambi maestri di karate, erano compagni di squadra e di avventure agonistiche. “Non c’era molta simpatia tra noi a stento ci salutavamo. Lei diceva che ero troppo ‘selvaggio’ e che non mi esprimevo bene, mentre lei per me era la secchiona che non parlava il dialetto”, ha ricordato Busà alla Gazzetta dello Sport. Poi tutto è cambiato tra di loro: “Dopo una serata in discoteca è scattato un bacio sopra ad una vespa, da quel momento siamo diventati una cosa sola. Non ci siamo fidanzati subito perché lei studiava all’Università di Padova, ma accadde qualche mese dopo in un ritiro con la Nazionale”. Nel 2008 entrano insieme a fare parte del Gruppo Sportivo della Forestale e nel 2017 passano al Centro Sportivo dei Carabinieri.

Laura Pasqua e Luigi Busà: un amore nato sul tatami

Nel 2018 Luigi Busà vince l’argento a Madrid e per festeggiare, dopo la gara, fa la proposta di matrimonio a Laura, davanti a tutta la nazionale. Sognavano di sposarsi dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma il Covid ha scombussolato tutti i piani. Così lo scorso 11 settembre si sono sposati a Villa Infinito Mare nella loro Sicilia: “È stato il giorno più bello della mia vita. Dopo tante finali europee, mondiali, dopo le qualifiche olimpiche, il momento in cui più mi sono sentito teso e agitato è stato proprio prima del mio matrimonio”, ha raccontato Luigi alla Gazzetta dello Sport. Purtroppo Laura Pasqua non ha conquistato il pass per Tokyo 2020: “Avremmo gareggiato nello stesso giorno, fatto il warm up insieme ma non è andata come speravamo ma, come detto, sarà una fan in più. Spero di farla gioire con una grande prova all’Olimpiade”, ha detto il karateka a Leggo.

