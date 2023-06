Laura Pausini, concerto a Venezia a rischio?/ L’appello degli organizzatori: “Portate gli stivali”

Il concerto di Laura Pausini a Venezia, in piazza San Marco, è a rischio?

Il concerto di Laura Pausini a Venezia, in piazza San Marco, è a forte rischio a causa dell’acqua alta fuori stagione. La cantante faentina ha in programma tre serate di fila. Una marea con un picco di 95 centimetri, secondo le ultime previsioni, è previsto per le 21:10 che coincide con l’ora d’inizio del suo show. In parole povere si tratta di 20 centimentri d’acqua effettivi in piazza, che resteranno sui masegni per quasi due ore fino a quando la marea non comincerà a calare.

Madonna torna a casa dopo il ricovero in terapia intensiva/ "Ora è ok": come sta

Ricordiamo che Laura Pausini ha deciso di devolvere il cachet del suo spettacolo e devolverlo in favore del popolo dell’Emilia Romagna colpito dall’alluvione in maniera severa. Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo facendo registrare il sold out per le tre serate previste, 30 giugno, 1 luglio e 2 luglio.

Benjamin Mascolo risponde a Fede: "Ho commesso tanti errori…"/ "Sono vittima di me stesso"

Concerto Laura Pausini a Venezia: l’appello degli organizzatori al pubblico

Ritornando al problema acqua alta ci sarà ma non rovinerà le tre serate. Gli organizzatori hanno infatti lanciato un appello: «Portate gli stivali». La serata quindi sarà più umida e complessa del previsto, ma questo non vuol dire che lo show sarà compromesso. Insieme a Laura Pausini ci sarà la band formata da Paolo Carta, Fabio Coppini, Roberto Gallinelli, Gareth Brown, Erneslo Lopez Cuba, Thomas Festa e Yuri Barilaro oltre ai coristi Bruno Corazza, Giorgia Galassi, Ariane Daikite, Mattia Algieri, Oumy N’Diaye e Roberta Granà. LA cantante sarà impegnata inoltre il 21 e il 22 Luglio a Siviglia in Plaza de Espana per il suo Tour 2023 che poi riprenderà con altre date a Dicembre.

LEGGI ANCHE:

Madonna in terapia intensiva/ "Grave infezione batterica" rinviato il tour mondiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA