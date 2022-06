Laura Pausini debutta su TikTok con la figlia/ “Quando pensavi di aver…”

Laura Pausini sbarca su TikTok con un video coreografato

Laura Pausini si conquista una nuova roccaforte, forse la più amata piattaforma social dalla generazione Zeta, ovvero quella di TikTok, e lo fa con la sua papabile erede in musica, ovvero la primogenita Paola. La piccola, che l’artista emiliana ha avuto nel 2013 con il musicista Paolo Carta, infatti, in queste ore è diventata virale insieme alla mamma d’arte, per un video dalle vibes estive condiviso con il web dal profilo TikTok di Laura Pausini. Non si tratta propriamente del primo contenuto postato da Laura Pausini sul noto social che lei apriva a marzo 2022, ma del primo video coreografato con uno dei motivetti più cool e amati del momento, il jiggle jiggle. Una coreografia studiata ad hoc da madre e figlia d’arte. E a corredo del video amatoriale in questione, che in meno di 12 ore ha fatto incetta di views superando le 800mila visualizzazioni, la cantante emiliana scrive tra le righe un messaggio di stupore per la nuova scoperta social appena fatta, il grande mondo di TikTok: «Quando pensavi di aver già visto e fatto tutto, arriva tua figlia e… jiggle jiggle».

Successo per Laura Pausini e il video con la figlia Paola Carta

I fan della popolare popstar, di fama internazionale, sono letteralmente impazziti per il primo e vero video da tiktoker che ha condiviso in rete Laura Pausini, un filmato dove non si sono fatti attendere non a caso i commenti entusiasti degli internauti attivi sulla popolare piattaforma social. In una mise estiva, o per meglio dire da beachwear, Laura Pausini si lascia andare nei passi di danza studiati nei minimi particolari, palesandosi del tutto pronta per la competizione al confronto con la generazione Zeta, rappresentata dalla figlia Paola Carta.

Che la piccola possa presto rivelarsi una giovane promessa di TikTok e possa a breve “contrastare” la popolarità della mamma famosa sulla piattaforma musicale? Staremo a vedere, inoltre, se Paola vorrà sfruttare le potenzialità di TikTok per avviare una carriera tutta sua, da figlia d’arte prodigio.

