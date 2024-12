Laura Pausini si racconta a Verissimo: “La mia carriera esplosa il giorno dell’esame di maturità”

Grandi ospiti oggi domenica 1 dicembre 2024 per Silvia Toffanin a Verissimo, la padrona di casa della trasmissione ha accolto in studio Laura Pausini, icona della musica italiana che subito dopo aver fatto il suo ingresso in studio si è goduta il bagno di folla dei telespettatori. Laura Pausini ha riavvolto il nastro della sua carriera, raccontando al pubblico di Canale Cinque: “Io non avevo sognato questa vita, nonostante nella mia vita ci fosse un grande sognatore come mio padre, sono sempre stata con la mia testa a viaggiare e creare storie, sapevo però che era impossibile diventare famosa e avere una carriera da cantante solista come donna, negli anni ’90 era una cosa difficile. Io però volevo cantare, non sapevo se mi avrebbe aiutato ad avere uno stipendio mensile per poter vivere di quello, avevo tanti piani alternativi, mi pensavo come architetto, ma quando sono andata all’esame di maturità mi hanno presa a Sanremo”.

Sempre a Verissimo, Laura Pausini ha raccontato alcune curiosità riguardo allo spettacolo lanciato su Mediaset Infinity e suddiviso in tre puntate: “Scoprirete cosa succede dietro le quinte dei miei spettacoli, un po’ di quelle cose che succedono e che non vedete. Auguro a tutti di realizzare i sogni, non mollate”.

Laura Pausini rivela: “Ho bisogno di fare cose, non posso stare sul divano”

Laura Pausini ha poi colto l’occasione a Verissimo da Silvia Toffanin per tirare fuori dagli scatoloni tanti ricordi dal suo passato, svelando come è cambiata negli anni e le varie tappe di una carriera da sogno.

“Io a casa seduta sul divano mi annoio, bisogna sempre correre e cercare di imparare, ciò che ci stimola proviamo a metterlo in pratica, poi serve anche un po’ di fortuna”. Ricordando il momento in cui ha scoperto di essere presa a Sanremo, la cantante ha raccontato: “Mi ha chiamato mio padre mentre io ero a scuola, oggi la casa dei miei genitori è diventata una sorta di museo dove raccogliamo tutti i regali dei fan, le lettere. Mia mamma mi voleva farmacista, non ero capace e bisogna studiare per farlo”. Soffermandosi sui fan, la cantante ha ricordato alcuni curiosi episodi: “Una fan si chiuse in una valigia per me dopo un concerto in Brasile, era disposta a fare di tutto per me, era pronta a fare le pulizie a casa mia, sento tutto questo amore, fanno sacrifici per me”. L’emozione più grande della vita di Laura Pausini è stata però la figlia Paola: “Io pensavo di essere nata per la musica, quando l’ho vista la prima volta ho capito quanto fossi fortunata, mi ha insegnato tante cose nella vita, ero impaurita all’inizio”.

