Laura Pausini e Paolo Carta si sposano/ Matrimonio dopo 20 anni d’amore: data…

Laura Pausini e Paolo Carta: matrimonio in vista?

Laura Pausini e Paolo Carta formano una delle coppie più belle e unite del mondo dello spettacolo. Oltre ad essere super innamorati, condividono anche la passione per la musica. Sul palco, l’uno accanto all’altra, hanno portato a casa importanti successi, ma il più bello è rappresentato da Paola, la figlia frutto di un amore grande e importante venuta al mondo nel 2013. La coppia sta insieme dal 2005, ma il matrimonio non è mai stato nell’aria, almeno fino ad oggi.

Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Di Più, pare che nell’aria, per la Pausini e Paola Carta ci sia il matrimonio. Il fatidico sì sarà, dunque, il prossimo passo della coppia che ha sempre cercato di restare lontana dal gossip e indiscrezioni varie?

Laura Pausini e Paolo Carta: indiscrezioni sul matrimonio

Quella riportata dal settimanale Di Più è una semplice indiscrezioni non confermata dai diretti interessati. Schivi, discreti e riservati, la cantante e il musicista non commentano le ultime voci sul loro rapporto che potrebbe, tuttavia, essere davvero coronato dal matrimonio. Per il momento, tuttavia, non si conosce l’eventuale data del matrimonio nè il luogo in cui potrebbe essere celebrata la cerimonia.

I fan, tuttavia, sognano un futuro matrimonio per l’artista che ha sempre mostrato grande serenità quando è circondata dall’amore del compagno della sua vita e della loro bambina. Quella della Pausini è una famiglia splendida, unita e semplice che è amata davvero da tutti i fan dell’artista che sarebbero pronti a festeggiare con lei le nozze.

