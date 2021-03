Laura Pausini vince con “Io sì” ai Golden Globes 2021/ E’ sua la miglior canzone

Laura Pausini vince con “Io sì” ai Golden Globes 2021

Serata atipica quella di ieri sera (almeno orario americano) dei Golden Globes 2021 in cui non è stato possibile portare tutti in studio, niente red carpet, nessuna sfilata di vestiti ma tanti eventi collaterali che hanno portato, anche in streaming, tutti gli artisti protagonisti in tv, Laura Pausini compresa. La nostra star italiana valica quindi i confini di oltreoceano e dopo aver conquistato la Spagna e il Sud America, adesso punta dritta agli States dopo la vittoria importante ai Golden Globes con la sua “Io sì”. Sono passate da poco le 3 del mattino in Italia, quando proprio durante questa atipica cerimonia dei 78^ Golden Globes arriva la vittoria per la musica italiana e, in particolare, per il brano che ha accompagnato i titoli di coda di La vita davanti a sé, il film Netflix con Sophia Loren che ha conquistato il mondo intero nel mesi scorsi raccontando la vita di un’ex prigioniera di un campo di concentramento alle prese con un bambino senegalese nella Bari di oggi.

Laura Pausini adesso sogna gli Oscar?

A spuntarla alla fine è proprio il brano Io sì di Laura Pausini, Niccolò Agliardi (co-autore) e Diane Warren (autrice della musica). Inutile dire che il premio non solo è stato importante ma è anche un riconoscimento prestigioso che potrebbe aprire a Laura Pausini la strada verso gli Oscar. Laura Pausini ha già portato a casa un Grammy Awards nel 2006 per Escucha, miglior album pop latino, e poi quattro Grammy Latin Awards. La cantante ha accolto con gioia la notizia in diretta da casa sua e adesso sogna, insieme al suo tema, anche le nomination all’Oscar del prossimo 15 marzo.



