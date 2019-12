LAURA SCHMIDT, MOGLIE DI VASCO ROSSI/ Matrimonio per “questioni legali”

Laura Schmidt non poteva che essere al fianco di Vasco Rossi in occasione del recente Natale. I due infatti si sono presentati a Zocca, come il cantautore usa fare almeno una volta l’anno. “La mia Laurina”, dice della consorte in un video natalizio. Per tanti invece Laura rimane un po’ la donna del mistero, anche se è al fianco del cantautore da ormai 30 anni. L’inizio della loro storia risale infatti all’87, anche se lui le metterà l’anello al dito solo nel 2012. Non ama di certo i riflettori, visto che non compare così spesso in occasioni mondane e social, e forse il merito è da ricondurre anche nei tanti anni trascorsi nell’agenzia investigativa di Tom Ponzi, prima ancora del suo incontro con il Blasco. A quanto pare, dice Marie Claire, il merito di quel folle amore è da ricondurre al chitarrista Massimo Riva, che l’avrebbe presentata all’amico durante una serata in discoteca. Non bisogna però farsi ingannare dal cognome, che di sicuro tradisce le sue origini tedesche: Laura è del tutto italiana, una milanese doc.

LAURA SCHMIDT E IL MATRIMONIO CON VASCO ROSSI PER QUESTIONI LEGALI

Laura Schmidt è l’unica donna che sia rimasta sempre al fianco di Vasco Rossi. “È lei che ha il senso della famiglia”, ha detto il Blasco tempo fa a Rolling Stones, “la famiglia può essere una figata e non solo una parola riservata ai guardiani del perbenismo”. Tuttavia, il cantautore forse non avrebbe mai pensato alle nozze se di mezzo non ci fossero state delle questioni legali. “Visto che avevo avuto figli da altre donne”, ha detto a Vanity Fair, “mi sentivo già legato a Laura e a mio figlio da un progetto molto prima del matrimonio. Un progetto che ho difeso sempre. Soprattutto da me stesso”. Tutto risale infatti alla fine degli anni Ottanta, quando il Kom inizia a pensare che forse avrebbe potuto accantonare la vita spericolata per mettere la testa a posto. Oggi, lunedì 30 dicembre 2019, Vasco Rossi sarà presente nella prima serata di Canale 5 grazie al suo Vasco Rossi Non stop live. Di certo Laura sarà al suo fianco anche in questa nuova occasione, come ha fatto da quando aveva meno di 18 anni e prima di dare alla luce il terzogenito del rocker di Zocca, Luca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA