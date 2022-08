Laura Torrisi, casa colpita dal maltempo: “Senza acqua né corrente da 24 ore”/ Foto dei danni e video choc

Paura per Laura Torrisi: il maltempo colpisce casa sua

Il maltempo che in questi giorni ha colpito l’Italia ha creato grossi danni e disagi in alcune regioni in particolare, Toscana in primis. Le forti tempeste hanno colpito anche la casa di Laura Torrisi, che ha condiviso l’accaduto attraverso il suo profilo Instagram. L’attrice, che vive a Firenze, ha raccontato di aver vissuto momenti di paura, mostrando ai follower l’effetto che le tempeste di questi giorni hanno avuto sul suo giardino e sulla sua casa.

Rami di alberi spezzati, anche molto grossi, e molti disagi, tra i quali l’assenza di acqua ed elettricità: è quanto Laura Torrisi ha condiviso su Instagram nelle ultime ore, raccontando ciò che molti stanno vivendo in queste ore a causa del maltempo. “Effetti del cambiamento climatico”, ha poi scritto a corredo di un video preoccupante (che trovate alla fine dell’articolo) che mostra una vera e propria tempesta di fulmini andata avanti per ore.

Laura Torrisi lancia l’allarme: “Senza acqua e corrente da 24 ore”

Di fronte alle immagini postate da Laura Torrisi in tanti le hanno scritto, chiedendole come stesse. L’attrice ha spiegato di star ancora vivendo molti disagi: “Grazie dei messaggi, stiamo bene – ha scritto in una storia su Instagram – Senza acqua né corrente da 24 ore ma almeno il tempo sembra darci tregua (per ora).” Ha dunque spiegato: “Siamo ancora in allerta gialla (codice giallo in Toscana per il maltempo almeno fino alle 20:00 di oggi sabato 19 agosto, ndr). Attendiamo la protezione civile e gruppo elettrogeno in attesa del ripristino delle utenze. Nel frattempo ripuliamo dai danni e dentro e fuori casa. Be positive sempre e comunque”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)













