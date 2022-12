Laura Torrisi chi è, ex compagna di Pieraccioni/ Dagli esordi a Miss Italia, alla malattia, al grande schermo

Chi è Laura Torrisi: biografia e carriera

Laura Torrisi nasce a Catania, ma cresce a Prato in Toscana. Sempre attratta dal mondo dello spettacolo nel 1998 esordisce a Miss Italia, arrivando in finale. Da lì ha cominciato a godere di una certa notorietà partecipando a Lucignolo e al Grande Fratello nel 2006.

Dopo il percorso nel reality show che l’ha resa ancora più famosa, nel 2007 ottiene il ruolo principale nel film Una moglie bellissima. Nel 2009 debutterà su piccolo schermo nella serie L’onore e il rispetto, mentre l’hanno successivo tornerà al cinema con Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile di Ugo Fabrizio Giordani. Il suo talento l’ha portata a condurre Mistero Adventure, successivamente reciterà nelle fiction: Le tre rose di Eva e la seconda stagione di Furore. Una carriera davvero molto ricca nel mondo televisivo che le riserverà altre gioie in futuro.

Laura Torrisi vita privata: dall’amore con Pieraccioni, alla malattia

Laura Torrisi ha avuto una carriera ricca, ma anche una vita sentimentale piena che le ha dato la gioia di diventare mamma. Nel 2007 viene scelta dal regista Leonardo Pieraccioni sul set di Una moglie bellissima, in cui ottiene il ruolo di protagonista. Galeotto fu il film, l’attore toscano e la bella attrice si sono innamorati e, dalla loro unione, è nata Martina nel 2010.

Il loro amore inizialmente molto forte è stato travolto da una profonda crisi che ha portato alla separazione della coppia nel 2014. Il rapporto tra loro è rimasto comunque buono per il bene della figlia: “Ci è voluta tanta intelligenza, ma siamo riusciti ad avere un rapporto di stima e affetto” afferma l’attrice ai microfoni di Vero. Laura Torrisi ha anche dovuto affrontare il dolore per la sua malattia, l’endometriosi, contro la quale combatte da molto tempo. L’attrice, ai microfoni di Silvia Toffanin, racconta: “Combatto l’endometriosi da 12 anni. L’ho scoperto nel 2009, è una malattia invalidante, che ti toglie anche il respiro. Una malattia silenziosa, anche se oggi non lo è più visto che ne soffrono una donna su tre”.

