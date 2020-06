Laura Torrisi, ex moglie di Leonardo/ Le sue curve infiammano Instagram, il futuro…

Pubblicità

Laura Torrisi, ex moglie di Leonardo Pieraccioni, è diventata un personaggio molto amato dal pubblico, grazie alle diverse esperienze maturate nel piccolo e nel grande schermo. Adesso Laura Torrisi si prepara con fiducia ed entusiasmo alle prossime sfide lavorative, mentre su Instagram cresce la sua autostima ed il suo folto pubblico. Scatti sexy e curve generose abbagliano i tantissimi follower che la seguono giornalmente. La quarantenne è particolarmente attiva sui social network e spesso si consulta coi prpri followers in merito ad outfit e cambi di pettinatura. Nella chiacchierata con Francesca Fialdini, Laura Torrisi si racconta nuovamente tra attualità, passato e futuro.

Laura Torrisi regina social, più di 1,3 milioni di fan su Instagram

Grazie al suo generoso décolleté e alla sua simpatia, Laura Torrisi continua ad essere molto popolare sui social, dove riceve numerosissimi commenti e complimenti da parte degli utenti. L’attenzione dei fan, spesso, si posa sulle sue curve generose e sugli scatti più sensuali della Torrisi, in ogni caso l’attrice vanta anche molte ammiratrici, che si limitano a darle consigli sul look. Chi la preferisce in una veste chi un’altra, la quarantenne toscana resta molto amata sia dal pubblico maschile e femminile. La sua grinta, la sua energia e la sua bellezza mediterranea, a quanto pare, mettono tutti d’accordo. Questa sera tutta la sua simpatia ed effervescenza negli studi Rai per l’intervista con Francesca Fialdini a Da Noi…a ruota libera.



