Laura Torrisi ricoverata in ospedale per l’endometriosi?/ “Pensavo di aver chiuso..”

Laura Torrisi ricoverata. Il cerchio sembrava chiuso e invece si è riaperto proprio in questi giorni. Dopo tanto silenzio, la bella attrice ha deciso di condividere con i fan la sua paura ma anche la sua nuova battaglia, forse legata proprio agli stessi problemi di qualche tempo fa ovvero l’endometriosi e il leiomioma dell’utero. Lei stessa postando la foto delle sue calze ‘anti trombo (in tutti i sensi)’ ha rivelato ai fan di essere nuovamente alle prese con altri problemi e nella didascalia spiega: “Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua, di nuovo” confermando di essere ‘allegra come Heidi a Francorte’, quindi naturalmente tutto l’opposto. Da quanto spiega, senza dirlo ufficialmente, sembra che sia già in preventivo un altro intervento forse per risolvere in modo definitivo la sua situazione.

Laura Torrisi ricoverata in ospedale per l’endometriosi?

In particolare, Laura Torrisi scrivi: “Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho legati, ..direi che posso andare. La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8 … Ok. Ma se nel frattempo però ci fosse un po’ più di recupero, non mi dispiacerebbe! Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno! E dopo, solo sorrisoni!”. Proprio lo scorso gennaio l’attrice aveva raccontato la sua lotta che va avanti ormai da anni non senza problemi e sintomi. Per lei sono arrivati i messaggi di cordoglio dei vip e dei colleghi del mondo dello spettacolo mentre al suo fianco rimane la figlia Martina, ora 11 anni, avuto dal marito Leonardo Pieraccioni.

