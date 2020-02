Laurent, fidanzato Enzo Miccio/ “Voglio che tu mi tenga la mano per sempre”

CHI È LAURENT FIDANZATO ENZO MICCIO?

Si chiama Laurent il fidanzato di Enzo Miccio, wedding planner ed esperto di look noto al pubblico televisivo per la sua conduzione o le sue apparizioni in numerose trasmissioni a tema. Di lui non si conoscono molti dettagli, a dire la verità, e le uniche novità sulla loro love story trapelano direttamente da Miccio, comunque sempre molto riservato e attento alla comunicazione. Così, l’unico appiglio è rappresentato dal profilo Instagram di quest’ultimo, sul quale campeggiano diversi scatti che li ritraggono insieme, abbracciati e sorridenti, con particolare riferimento alle loro ultime vacanze estive, che hanno portato la coppia a visitare dapprima la Costa Azzurra e, successivamente, la Turchia. Una storia d’amore, quella fra Enzo Miccio e il parigino Laurent (del quale, peraltro, non è neppure noto il cognome), che prosegue da oltre due anni e che, come accade nella maggior parte dei rapporti, ha vissuto periodi altalenanti, fatti talvolta di incomprensioni e allontanamenti, che, oltre a far soffrire i due partner, avranno indubbiamente contribuito a sottolineare la forza del loro amore, del quale evidentemente non riescono a fare a meno.

LAURENT, FIDANZATO ENZO MICCIO: “SOGNO CHE TU MI CHIEDA DI SPOSARTI”

Laurent, fidanzato di Enzo Miccio, è dunque un volto non troppo noto alle cronache e ai rotocalchi di gossip, tanto che il wedding planner ha parlato pubblicamente di lui soltanto nell’aprile 20219, in occasione di una sua partecipazione in qualità di ospite a “Vieni da me”, la trasmissione condotta da Caterina Balivo e in onda tutti i pomeriggi su Rai Uno, quando svelò che avevano attraversato un momento di profonda crisi e di lontananza: “Nonostante io sia un personaggio pubblico, cerco davvero di tenere nascosta la mia vita privata. Questo mi rende un po’ più vulnerabile”, affermò Miccio, che poi ribadì la sua volontà, o meglio, il suo scarso interesse nei confronti del matrimonio. Tuttavia, ci fu il colpo di scena: la regia trasmise un videomessaggio di Laurent che commosse Enzo Miccio: “Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti. Siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi ‘la’ domanda e, se un giorno me la farai, io ti risponderò ‘Sì, lo voglio’. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni”.

