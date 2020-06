LAURENT MIRALLES, COMPAGNO ENZO MICCIO/ Un dottore nel cuore del wedding planner

Pubblicità

Il pubblico italiano di Enzo Miccio conosce praticamente tutto. Non bastava il suo successo da wedding planner e stilista, l’esperienza a Pechino Express su Rai Due ha fatto di Miccio un personaggio sempre più popolare. Meno noto è il suo compagno Laurent Miralles, a conferma della riservatezza che l’organizzatore di eventi ha voluto applicare alla sua vita privata. Ma allora chi è il compagno di Enzo Miccio? Dirlo non è facile vista l’accuratezza con cui i due proteggono la loro sfera sentimentale ma, come riportato anche da Sky Tg24, Laurent dovrebbe avere casa a Parigi, città dove esercita l’attività di dottore nel campo della medicina estetica. A suggerire questa occupazione la sua stessa pagina Instagram dove spesso e volentieri fanno capolino foto e video che lo vedono impegnato nell’esecuzione di trattamenti anti-età sulle sue pazienti.

LAURENT MIRALLES, COMPAGNO ENZO MICCIO

La conferma della relazione tra Enzo Miccio e Laurent Miralles era arrivato qualche tempo fa sempre sui social, doveva avevano fatto la loro comparsa alcuni scatti che li ritraevano insieme abbracciati e sorridenti. Ma è stato soltanto qualche mese fa che Enzo Miccio ha deciso di parlare in tv del suo Laurent per la prima volta. L’occasione si è presentata a “Vieni da me”, il programma di Caterina Balivo, quando il wedding planner era stato colto alla sprovvista da un videomessaggio del suo Laurent. A quel punto Miccio, che fino ad allora aveva giocato in difesa, si era lasciato andare alla commozione rivolgendosi al compagno: “Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti. Siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi ‘la’ domanda e, se un giorno me la farai, io ti risponderò ‘Sì, lo voglio’. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni”.



