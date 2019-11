Laurent Simons a 9 anni si laurea in ingegneria/ E’ il più giovane della storia

Laurent Simons, bambino di soli 9 anni, sta per diventare il più giovane laureato nella storia. Come si suol dire in questi casi, siamo di fronte ad un piccolo genio, lui che ha un quoziente intellettivo ben superiore alla media, pari cioè a 145 (quello di una persona “normale” è di 100). Il bambino prodigio viene dai Paesi Bassi, precisamente di nazionalità belga, e il prossimo mese di dicembre otterrà la laurea in ingegneria elettronica presso l’Eindhoven University of Technology, in Olanda. Un record incredibile, tenendo conto sia della giovanissima età, sia del tempo che ci ha messo per ottenere l’onorificenza, visto che il piccolo Laurent si è iscritto presso l’ateneo soltanto nove mesi fa. Ma del resto, come detto sopra, siamo di fronte ad un vero e proprio genio, che nel giro di pochi giorni riesce a risolvere problemi complessi che un adulto con capacità intellettive normali non risolverebbe in meno di dieci settimane.

LAURENT SIMONS: IN FUTURO COSA FARA’? I COLLEGE PIU’ PRESTIGIOSI LO CORTEGGIANO

Simons ama le materie scientifiche, a cominciare dalla matematica, passando per la scienza, e arrivando all’applicazione tecnica, e dopo aver concluso il percorso di studi per ottenere la maturità in appena un a mezzo (dai 6 anni e qualche mese, fino agli otto), è pronto anche al passo successivo, la laurea. Il suo caso ha ovviamente attirato l’attenzione dei media di tutto il paese, e sono molti già gli atenei di prestigio che se lo stanno contendendo, a cominciare dai britannici di Oxford, arrivando fino ai prestigiosi college americani come Yale, Harvard e Stanford. Al momento, il piccolo genio non ha ancora deciso cosa farà, ma è certo di proseguire gli studi con un dottorato di ricerca in ingegneria elettrica, da affiancare agli studi di medicina che nel contempo sta già compiendo. In futuro, infatti, vorrebbe dedicarsi allo sviluppo degli organi artificiali. Il precedente record di laurea precoce apparteneva al ragazzino americano Michael Kearney, che nel 1994 si era laureato presso l’università dell’Alabama, all’età di soli 10 anni

