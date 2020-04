Lavanda dei piedi cos’è e perché quest’anno non si fa/ Stop al rito del Giovedì Santo

Siamo giunti a metà della Settimana Santa, nell’ambito del percorso di avvicinamento cristiano alla Pasqua 2020 e quest’oggi, giovedì 9 aprile, avrebbe dovuto avere luogo, come da tradizione, la lavanda dei piedi nel corso della Messa vespertina “in Coena Domini”. Di cosa si tratta? Se ne hanno le prime tracce nel Vangelo di Giovanni, con particolare riferimento all’Ultima Cena, durante la quale, a un certo punto, si dice che Gesù si fosse alzato da tavola, legandosi in vita un asciugatoio, e avesse versato acqua all’interno di un catino, al fine di lavare i piedi dei suoi apostoli. Un gesto fortemente simbolico e solitamente collegato a coloro che, a livello sociale, erano considerati “inferiori”, come ad esempio i servi o le mogli nei confronti dei mariti. Gesù, attraverso quest’azione, tracciò una nuova strada maestra, con l’umanità posta tutta sullo stesso piano, senza distinzioni, e sottolinea ancora una volta la piena consapevolezza del Figlio di Dio, fattosi uomo e morto sulla croce per salvare l’intera umanità.

LAVANDA DEI PIEDI: NON SI FARÀ PERCHÉ…

Nel paragrafo antecedente abbiamo fatto ricorso al modo verbale condizionale in riferimento al rito della lavanda dei piedi, poiché, quest’anno, esso non potrà avere luogo. Il motivo è di facile immaginazione e intuizione: l’emergenza sanitaria in atto in tutto il mondo e connessa al Coronavirus non consente in alcun modo di rispettare questo costume. Oltretutto, stando alle disposizioni rilasciate dalla Congregazione per il culto divino, le celebrazioni dovranno tenersi “a porte chiuse”, ovvero senza la presenza dei fedeli nelle parrocchie, proprio nell’ottica del rispetto del distanziamento sociale. Ricordiamo che la lavanda dei piedi nacque storicamente perché in passato si camminava a piedi lungo strade ricche di polvere e fango, indossando soltanto un paio di sandali che non rappresentava affatto un riparo sicuro per la porzione terminale degli arti inferiori; pertanto, come accennavamo in precedenza, era considerata un gesto dovuto da parte dello schiavo verso il padroni, della moglie verso il marito e dei figli verso il padre.



