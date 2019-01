RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Per gli statali sgravio fiscale sulla liquidazione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Per la riforma delle pensioni con Quota 100 spuntano 800 milioni di euro in più. Lo spiega in un’intervista a Repubblica Claudio Durigon. Dunque per il 2019 sul fronte previdenziale ci saranno 4,7 miliardi di euro e non 3,9. “La platea rimane la stessa: 350 mila uscite quest’anno, di cui 130 mila statali. Abbiamo rifatto i calcoli tenendo conto anche di quanti sceglieranno Ape sociale e Opzione donna, rinnovate per un altro anno”, sono le parole del sottosegretario al Lavoro, secondo cui “le coperture ulteriori che abbiamo trovato, anche tassando i giochi, consentiranno a tutti coloro che lo desiderano di anticipare la pensione. Non abbiamo bisogno di tagli o tasse”. Dunque non dovrebbe esserci il rischio, secondo l’ex sindacalista, di sfondare il tetto di spesa previsto e di veder scattare le azioni conseguenti, come tagli alle spese dei ministeri e aumento delle imposte.

Durigon dà anche un’informazione importante per la liquidazione dei dipendenti pubblici, visto che dovranno pagare il 20% degli interessi per l’anticipo del Tfr/Tfs fino a 30 mila euro: “Gli interessi saranno tutti a carico del lavoratore pubblico. Ma dovranno essere pagati quando riceveranno la parte restante della liquidazione. E cioè al compimento dell’età per l’uscita di vecchiaia. A quel punto però abbiamo previsto una compensazione – meno tasse sulla liquidazione – che non solo coprirà l’intera spesa per interessi. Ma lascerà qualcosina in tasca”. Tra l’altro questo sgravio fiscale “varrà anche per gli statali che non scelgono quota 100”.

