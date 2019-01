RIFORMA PENSIONI 2019/ Quota 100, donne e lavoratori discontinui restano indietro (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FURLAN

Intervistata da Democratica, il sito di informazione del Partito democratico, Annamaria Furlan ha spiegato che “la possibilità di andare in pensione con ‘Quota 100’, con cui si chiede un minimo di 62 anni di età e 38 anni di contributi, rappresenta sicuramente un’opportunità per molte lavoratrici e lavoratori, ma il sistema previdenziale dovrà continuare ad essere riformato”. Questo perché “tante donne e tanti lavoratori discontinui non riusciranno ad accedere a ‘Quota 100’ perché 38 anni di contributi sono tanti e mancano meccanismi compensativi per queste situazioni”. La Segretaria generale della Cisl ha anche detto di aver chiesto al Premier Conte di “aprire un confronto per la pensione contributiva di garanzia dei giovani che vada oltre la misura della ‘facoltà di riscatto’ prevista nel decreto, la pensione con 41 anni a prescindere dall’età per tutti, agevolare la pensione per chi svolge lavori gravosi e riaprire la Commissione di studio specifica che era stata prevista nella precedente legge di stabilità, tutelare dal punto di vista previdenziale il lavoro di cura, trovare una soluzione definitiva per gli esodati, promuovere davvero la previdenza complementare rafforzando le agevolazioni fiscali e riaprendo un semestre di silenzio-assenso, rafforzare il ruolo delle parti sociali nella governance degli enti di previdenza”.

In un post su Facebook, nel quale ha rilanciato la mobilitazione sindacale unitaria del 9 febbraio, Furlan ha evidenziato come Quota 100 “non risolve, purtroppo, il problema di tante donne che difficilmente raggiungono i 38 anni di contributi, visto che non viene riconosciuto il lavoro di cura e la maternità che spesso costringe molte donne ad abbandonare il lavoro per dedicarsi alla famiglia”.

