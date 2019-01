RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e il rilancio dei fondi pensione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MAGGI

L’arrivo della riforma delle pensioni con Quota 100 rende indispensabile un rilancio dei fondi pensione. Parola di Giovanni Maggi, Presidente di Assofondipensione, l’associazione che riunisce 30 fondi pensione negoziali, che in un’intervista al Sole 24 Ore ha spiegato che “le misure annunciate, che riformeranno l’assetto pensionistico, impongono un rafforzamento del secondo pilastro previdenziale, visto che già dal 2019 oltre 400mila lavoratori dovranno decidere se andare in pensione subito o attendere l’età indicata oggi per il pensionamento. Occorre mettere loro – e coloro che arriveranno dopo – nelle condizioni migliori per prendere la decisione giusta. Per questo serve un progetto straordinario di educazione previdenziale e di comunicazione istituzionale che coinvolga il governo, le istituzioni, le parti sociali e tutti i fondi pensione”.

Secondo Maggi “occorre potenziare in varie forme il sistema della previdenza complementare, coinvolgendo i principali attori del sistema”. L’idea di Assonfondipensione in questo senso è quella di creare “una rete nei luoghi di lavoro e nel territorio, insieme a Caf e patronati, per rilanciare le adesioni e una contribuzione ai fondi coerente con le esigenze degli individui”. Se infatti la Quota 100 porterà a incassare un assegno più basso rispetto a quello che si avrebbe andando in pensione a 67 anni, è chiaro che poter contare su una pensione integrativa risolverebbe il problema di avere un’entrata mensile sufficiente a mantenere un certo potere di acquisto anche lasciando il lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA